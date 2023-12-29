Yaşadıklarına Göre Onu Unutma Süreni Hesaplıyoruz!

Birini hayatımızdan çıkarmak zor olabilir ama onun hayatımızda bıraktığı izleri silmek de kolay sayılmaz. Hele ki kötü şeyler yaşadıysan unutmak bazen zorlu bir süreç haline gelebilir.

Peki sen onu ne kadar sürede unutacaksın? Haydi teste!