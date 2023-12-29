Yaşadıklarına Göre Onu Unutma Süreni Hesaplıyoruz!
Yaşadıklarına Göre Onu Unutma Süreni Hesaplıyoruz!
Birini hayatımızdan çıkarmak zor olabilir ama onun hayatımızda bıraktığı izleri silmek de kolay sayılmaz. Hele ki kötü şeyler yaşadıysan unutmak bazen zorlu bir süreç haline gelebilir.
Peki sen onu ne kadar sürede unutacaksın? Haydi teste!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Onunla ayrılmanızın üstünden ne kadar zaman geçti?
3. Peki nasıl ayrıldınız?
4. Ayrılmak isteyen taraf kimdi?
5. Ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?
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6. İtiraf et, ayrıldıktan sonra ağladın mı?
7. Biraz üzüldük... Peki ayrılık sürecinde yanında kim vardı?
8. Dürüst olmanı istiyoruz! Onun sosyal medya hesaplarını stalklıyor musun?
9. Son olarak şunu merak ettik: Diyelim ki şu an karşında ve ona tek bir cümle kurma şansın var. Ne derdin?
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