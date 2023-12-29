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Yaşadıklarına Göre Onu Unutma Süreni Hesaplıyoruz!

etiket Yaşadıklarına Göre Onu Unutma Süreni Hesaplıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:46

Birini hayatımızdan çıkarmak zor olabilir ama onun hayatımızda bıraktığı izleri silmek de kolay sayılmaz. Hele ki kötü şeyler yaşadıysan unutmak bazen zorlu bir süreç haline gelebilir.

Peki sen onu ne kadar sürede unutacaksın? Haydi teste!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Onunla ayrılmanızın üstünden ne kadar zaman geçti?

3. Peki nasıl ayrıldınız?

4. Ayrılmak isteyen taraf kimdi?

5. Ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?

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6. İtiraf et, ayrıldıktan sonra ağladın mı?

7. Biraz üzüldük... Peki ayrılık sürecinde yanında kim vardı?

8. Dürüst olmanı istiyoruz! Onun sosyal medya hesaplarını stalklıyor musun?

9. Son olarak şunu merak ettik: Diyelim ki şu an karşında ve ona tek bir cümle kurma şansın var. Ne derdin?

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Bir yıl!

İlişkin bittikten sonra onu unutmak için kendine fırsat vermemişsin ki! Sosyal medya hesaplarını kurcalaman, onu hatırlatan şarkılar dinlemen ve hatta beraber gittiğiniz yerlere tekrar gitmen bile onu unutmana engel oluyor. Geçmişe takılı kalmışsın ve yerinde sayıyor gibi hissediyorsun. Hayat onsuz da devam ediyor, birini unutmak zor olabilir ama hayata onsuz da devam etmeye alışman gerekiyor. Önünde uzun bir yol var ve bu yolu arkana bakarak yürümeni pek tavsiye etmiyoruz. Tüm güzellikler seninle olsun!

4 ay!

legacy.npr.org

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda senin onu unutma süren ortalama dört ay! Giden her zaman iz bırakır, bunu kabul ediyoruz. Unutmak kolay olmayabilir, seni zorlayabilir ve bu süreçte kendini kötü hissedebilirsin. Ama sen de hayatına devam etmen gerektiğinin farkındasın ve onu unutabilmene bizce çok az kaldı. Bu süreçte seni mutlu eden şeylere odaklanabilirsin, sevdiklerinle beraber daha çok zaman geçirebilir ve sana onu hatırlatan şeylerden uzak durabilirsin. Sonrası çorap söküğü gibi gelecek!

Bir ay!

Onu çoktan unutmaya başlamışsın bile! Elbette her ayrılık üzücüdür ama ayrılık sürecini nasıl geçirdiğin önemlidir. Onu hatırlatan şeylerden uzak duruyorsun, sosyal medya hesaplarını pek kurcalamıyorsun ve hayatına devam etmen gerektiğini kendine sürekli hatırlatıyorsun. Bu iyi bir şey çünkü unutma sürecini hızlandıran şeyleri yapıyorsun. Böyle devam edersen geçmişin izlerini bile kapatabilirsin!

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