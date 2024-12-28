Yaşadığın Şehri Seç, Yüzde Kaç Öz Güvenlisin Söyleyelim!
Yaşadığın Şehri Seç, Yüzde Kaç Öz Güvenlisin Söyleyelim!
Öz güven bulunan koşullarda, yaşam biçimlerinden veya tercihlere bağlı olarak bile değişiklik gösterebilir. Kendini öz güvenli hissettiğin anlarda aslında çevrenin buna oldukça fazla etkisi olduğunu da görürsün.
Yaşadığın Şehri Seç, Yüzde Kaç Öz Güvenlisin Söyleyelim!
Hazırsan;
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Yaşadığın şehri seçer misin?
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Sen %10 öz güvene sahipsin!
Sen %20 öz güvene sahipsin!
Sen %30 öz güvene sahipsin!
Sen %40 öz güvene sahipsin!
Sen %50 öz güvene sahipsin!
Sen %60 öz güvene sahipsin!
Sen %70 öz güvene sahipsin!
Sen %80 öz güvene sahipsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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