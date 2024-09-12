Yaşadığın İlişkilerde Kalbin mi Yoksa Mantığındaki mı Daha Baskın?

Hem kalp hem mantık, sen her ikisini de eşit tarafta tutabiliyorsun. Birlikte düşünüldüğünde, ikisi de birbirini tamamlayan olamazsa olmaz şeyler. Çünkü tamamen duygusal karar verilmiş bir şeyin sonucunda üzüntü kaçınılmazdır. Ancak elbette ki duygusuz da olmaz. Bu nedenle ideal ilişki, hem aşkın hem de mantığın bir arada olduğu, birbirini dengeleyen bir ilişkidir. Bu özel dengeyi başarabildiğin için seni canı gönülden tebrik ederiz.