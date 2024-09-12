Yaşadığın İlişkilerde Kalbin mi Yoksa Mantığındaki mı Daha Baskın?
Yaşadığın İlişkilerde Kalbin mi Yoksa Mantığındaki mı Daha Baskın?
Yaşadığın ilişkilerde hangisi daha baskın, kalbin mi yoksa mantığın mı? Bu testle, ilişkilerinde hangi yöne daha çok ağırlık verdiğini keşfetmeye hazır mısın? Haydi, birlikte görelim👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. İlişkide en çok önemsediğin şey nedir?
3. Söyle bakalım partnerin sana her şeyi haber vermek zorunda mı?
4. Sevdiğin kişinin mesleği, nereli olduğu ya da yaşı senin için ne kadar önemli?
5. Sence maddiyat ne kadar önemli?
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