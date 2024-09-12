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Yaşadığın İlişkilerde Kalbin mi Yoksa Mantığındaki mı Daha Baskın?

etiket Yaşadığın İlişkilerde Kalbin mi Yoksa Mantığındaki mı Daha Baskın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 23:01

Yaşadığın ilişkilerde hangisi daha baskın, kalbin mi yoksa mantığın mı? Bu testle, ilişkilerinde hangi yöne daha çok ağırlık verdiğini keşfetmeye hazır mısın? Haydi, birlikte görelim👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. İlişkide en çok önemsediğin şey nedir?

3. Söyle bakalım partnerin sana her şeyi haber vermek zorunda mı?

4. Sevdiğin kişinin mesleği, nereli olduğu ya da yaşı senin için ne kadar önemli?

5. Sence maddiyat ne kadar önemli?

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6. Partnerinde olması gereken 6 özelliği aşağıda verdik. Sıralayacak olsan ilk numaraya hangi özelliği koyardın? (Burada birini seç, geri kalanları aşağıdaki sorularda yapacaksın)

7. Peki, iki numaraya?

8. Bitiriyoruz! Üçüncü ve son özelliğini seç!

Kalbin!

Verdiğin cevaplara göre, sen hissettiğin yoğun duygularla hareket ediyorsun. Söz konusu karar vermek olduğunda çoğu zaman mantığını devre dışı bırakıp kalbinin sesini dinleyenlerdensin. Hislerine çok güveniyorsun; çünkü bunca zamandır seni hiç yanıltmadılar. Her yaptığın işin içine sevgini ekliyorsun. Sevgiyi ön planda tutup, çevrene pozitif enerji yayarak hayata anlam katıyorsun.

Her ikisi de!

Hem kalp hem mantık, sen her ikisini de eşit tarafta tutabiliyorsun. Birlikte düşünüldüğünde, ikisi de birbirini tamamlayan olamazsa olmaz şeyler. Çünkü tamamen duygusal karar verilmiş bir şeyin sonucunda üzüntü kaçınılmazdır. Ancak elbette ki duygusuz da olmaz. Bu nedenle ideal ilişki, hem aşkın hem de mantığın bir arada olduğu, birbirini dengeleyen bir ilişkidir. Bu özel dengeyi başarabildiğin için seni canı gönülden tebrik ederiz.

Mantığın!

Verdiğin yanıtlara göre, duygularının yerine mantığını daha fazla ön planda tutuyorsun. Kararlar alırken daima akılcı ve dengeli bir yaklaşım sergiliyorsun. Mantığın, duygularının dengesini sağlamanda sana yardımcı olup, ilişki içerisinde hata yapmanın önüne geçiyor. Bu sayede birlikte çok mutlu ve huzurlusunuz.

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