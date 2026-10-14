Yargıtay Son Noktayı Koydu: Akrabasına 45 Mesaj Atana Hapis Cezası

Olay, İzmir'de yaşayan bir kişinin akrabası hakkında yaptığı şikayetle yargıya taşındı. Şikayetçi, dilekçesinde telefonuna rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan peş peşe mesajlar geldiğini anlattı. Başta mesajların kimden geldiğini anlamak için yanıt verdiğini, karşısındakinin akrabası olduğunu öğrenince de rahatsız edilmek istemediğini açıkça ilettiğini belirtti. Ancak şikayetçiye göre bu uyarı işe yaramadı ve mesajlar aynı gün içinde gelmeye devam etti.

Dosya, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla somut bir hal aldı. Mahkeme, aynı gün akrabasına toplam 45 mesaj gönderdiği belirlenen sanığı 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan suçlu bularak 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi, sırf bir kişinin huzur ve sükununu bozmak amacıyla ısrarla telefon edilmesini ya da benzer hukuka aykırı davranışlarda bulunulmasını suç olarak tanımlıyor. Mağdurun şikayetine bağlı olan bu suç için kanunda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Davanın sonraki aşamalarında da tartışmanın odağında tam olarak bu 'ısrar' unsuru vardı.