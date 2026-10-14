Yargıtay Son Noktayı Koydu: Akrabasına 45 Mesaj Atana Hapis Cezası
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Gün içinde akrabasına 45 mesaj atana hapis yolu gözüktü. Yargıtay, akrabasına 45 mesaj gönderen bir kişiye verilen hapis cezasını onadı. İzmir'de görülen davada sanık, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mesajları alan kişinin rahatsız olduğunu açıkça söylemesine rağmen yazışmanın sürmesi, kararda belirleyici oldu.
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Gün içinde akrabasına 45 mesaj attı. Soluğu mahkemede aldı.
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Yargıtay hapis cezasını onadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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