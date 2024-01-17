Yargıtay, Kadın Cinayetinde 'Takdiri İndirim' Uygulamayan Mahkemenin Müebbet Hapis Cezasını Bozdu!

Manisa'da gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Canan Çeviren'i (42), öldüren Ferhat İnne'ye (46) 'kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis kararı 'takdiri indirim' uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.

1'inci Ceza Dairesi karara gerekçe olarak; sanık İnne'nin suçu işlemesi sonrası olay yerini terk etmemesini ve kendi telefonuyla kolluk güçlerine ve sağlık ekiplerine haber vermesini gösterdi.