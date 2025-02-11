Yapay Zekadan Siyasilerle İlgili Şaka Yapılması İstendi

Özellikle hükümete yakın isimlere getirilen eleştirilerin getirdiği sonuçlar dilimize 'Silivri' diye bir kavramı soktu. Tabii bu ortam ülke mizahını da etkiledi ve tüm dünyada popüler olan siyasi mizahın ülkemizde eskisi gibi yapılmaması gibi sonuçları doğurdu. Bazı X kullanıcıları da madem komedyenler yapamıyor yapay zekadan isteyelim diye bir düşünceyle komut yazdı. Bu da kısa sürede bir akıma dönüştü.