Yapay Zekadan Siyasilerle İlgili Şaka Yapılması İstendi
Yapay Zekadan Siyasilerle İlgili Şaka Yapılması İstendi
Özellikle hükümete yakın isimlere getirilen eleştirilerin getirdiği sonuçlar dilimize 'Silivri' diye bir kavramı soktu. Tabii bu ortam ülke mizahını da etkiledi ve tüm dünyada popüler olan siyasi mizahın ülkemizde eskisi gibi yapılmaması gibi sonuçları doğurdu. Bazı X kullanıcıları da madem komedyenler yapamıyor yapay zekadan isteyelim diye bir düşünceyle komut yazdı. Bu da kısa sürede bir akıma dönüştü.
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Akım şöyle başladı.
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Bizim yapay olmayan organik zekaların aklına ilk gelen şeylerden biri de şöyle bir görüntüydü.
Peş peşe şaka isteyenler oldu.
Bazı yapay zekalar mülakata hazırlanır gibi temkinliydi.
Farklı siyasiler hakkında da sorular soruldu.
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Ancak her yeni güncellemesiyle hayrete düşüren bu mucize teknoloji yurdum mizahşörünü pek tatmin etmedi.
Bazıları hassas olabilir diye baştan uyardı.
Bir de Kılıçdaroğlu şakası istendi.
Son paragrafta yapay zeka botunun çaresizliğini görebilirsiniz.
Grok'ta da denemeler yapıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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