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Kayıp Malezya Uçağı Gibi Bir Anda Hayatımızdan Çıkıp Kaybolan Ürünler

Kayıp Malezya Uçağı Gibi Bir Anda Hayatımızdan Çıkıp Kaybolan Ürünler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2025 - 11:37

Son yıllarda markalar arası rekabet ve hızlı trendler nedeniyle market raflarında yeni ürünler görüyoruz. Tabii yeni ürün demek eskilerin veya gerekli satış yapmayan ürünlerin de piyasadan çekilmesi anlamına geliyor. Ancak bazı ürünlerin neden piyasadan çekildiğine dair şüpheler var. Bir Twitter kullanıcısının beyaz ayçekirdeği bulamamasını anlattığı paylaşımı da akıma dönüştü. Herkes özlediği lezzetleri paylaştı.

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İlk paylaşım şöyleydi...

İlk paylaşım şöyleydi...
twitter.com

Diğer ürünler de paylaşıldı.

Diğer ürünler de paylaşıldı.
twitter.com

Farklı tanımlamalar da var.

Farklı tanımlamalar da var.
twitter.com

Ronaldinho dondurması...

Ronaldinho dondurması...
twitter.com

Bazı efsaneler...

Bazı efsaneler...
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Bu epey eski.

Bu epey eski.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Sizin favori kaybolan lezzetiniz hangisi?

Sizin favori kaybolan lezzetiniz hangisi?
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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