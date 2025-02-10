Kayıp Malezya Uçağı Gibi Bir Anda Hayatımızdan Çıkıp Kaybolan Ürünler
Kayıp Malezya Uçağı Gibi Bir Anda Hayatımızdan Çıkıp Kaybolan Ürünler
Son yıllarda markalar arası rekabet ve hızlı trendler nedeniyle market raflarında yeni ürünler görüyoruz. Tabii yeni ürün demek eskilerin veya gerekli satış yapmayan ürünlerin de piyasadan çekilmesi anlamına geliyor. Ancak bazı ürünlerin neden piyasadan çekildiğine dair şüpheler var. Bir Twitter kullanıcısının beyaz ayçekirdeği bulamamasını anlattığı paylaşımı da akıma dönüştü. Herkes özlediği lezzetleri paylaştı.
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İlk paylaşım şöyleydi...
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Diğer ürünler de paylaşıldı.
Farklı tanımlamalar da var.
Ronaldinho dondurması...
Bazı efsaneler...
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Bu epey eski.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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