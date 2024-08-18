Yapay Zeka Duygusal Kararlar Verebilir mi? Duygular Yapay Zekayı Nasıl Etkileyecek?
Yapay Zeka Duygusal Kararlar Verebilir mi? Duygular Yapay Zekayı Nasıl Etkileyecek?
Yapay zeka birçok alana girmeye başladı. Eğitim, sağlık, ekonomi derken psikoloji alanına da girip girmediği sorusu akla geliyor. Duyguları anlayıp anlayamadığı ve duygulara göre hareket edip etmediği soruları soruluyor. Bunların yanı sıra duygu ve yapay zekanın bir araya gelmesi ile ne gibi şeylerin gerçekleştiği merak konusu. Gelin beraber bu konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen verilere bakalım!
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1. Duygusal zekayı taklit edebilir.
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2. Duyguları analiz edebilir.
3. Duygusal olarak tepki verebilir.
4. Etik kararlar verebilir.
5. Stres yönetimini gerçekleştirebilir.
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