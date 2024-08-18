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Yapay Zeka Duygusal Kararlar Verebilir mi? Duygular Yapay Zekayı Nasıl Etkileyecek?

etiket Yapay Zeka Duygusal Kararlar Verebilir mi? Duygular Yapay Zekayı Nasıl Etkileyecek?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 14:01

Yapay zeka birçok alana girmeye başladı. Eğitim, sağlık, ekonomi derken psikoloji alanına da girip girmediği sorusu akla geliyor. Duyguları anlayıp anlayamadığı ve duygulara göre hareket edip etmediği soruları soruluyor. Bunların yanı sıra duygu ve yapay zekanın bir araya gelmesi ile ne gibi şeylerin gerçekleştiği merak konusu. Gelin beraber bu konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen verilere bakalım!

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1. Duygusal zekayı taklit edebilir.

Yapay zeka duygusal zekayı anlamak ve taklit etmek için programlanabilir. Doğal zekayı bu şekilde entegre etme ile birlikte yapay zekada empati ve duyar durumu görülebilir. Fakat bu taklit etme yolu ile gerçekleşir.

2. Duyguları analiz edebilir.

Yapay zekanın en önemli işlevlerinden biri analizdir. Yüz ifadeleri, ses tonları, üslup tarzını analiz edebilir ve elde ettiği verilerin hangi duyguya denk geldiğini kavrayabilir. Kişiselleştirilebilir bir özellik olduğu için terapi alanında yapay zekanın kullanılabileceği öne sürülüyor.

3. Duygusal olarak tepki verebilir.

Entegre edilen duygular, analizlerle elde edilen hangi duygularda nasıl tepki verileceği yapay zekalar tarafından kavranabilir. Böylece insanlara doğal ve anlamlı tepkiler vererek etkileşime geçebilir. Taklitten başlayan bu serüven yapay zekanın duygularla kaynaşmasına neden olur.

4. Etik kararlar verebilir.

Tartışılan en büyük alanlardan biri etik ve moral kararların yapay zeka tarafından verilip verilemeyeceğidir. İnsanları yapay zekadan ayıran bir nokta vicdandır. Peki, yapay zeka bu tarz kararlar verebilir mi? Kodlanmış kararları uygulayarak hareket eder.

5. Stres yönetimini gerçekleştirebilir.

Kişiselleşen yapay zekalar bireyin stres ve anksiyete seviyesini ölçebilir ve takip edebilir. Seviyelere uygun müdahalelerde bulunarak uygun olan sağlık yöntemini önerebilir. Bu durum duyguların yapay zekayı daha kişisel bir hale getirdiğini gösterir. Her bireyin kendine özgü yapay zekası oluşur...

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6. Yaratıcılığı geliştirebilir.

Duygu dediğimizde mutluluk, hüzün aklımıza gelir. Fakat bunların yanı sıra yaratımı, üretimi sağlayan duygular da mevcuttur. Mesela merak gibi... Merak duygusunun yapay zekaya dokunması sayesinde yenilikçi çözümler ortaya çıkar. Ayrıca resim, müzik gibi alanlarda yepyeni ürünler ortaya konur.

7. Sosyal uyumu sağlayabilir.

Duygular yapay zekaya dokunduğu zaman yapay zeka sosyal olarak daha uyumlu hale gelir. Dünyanın genelinde çalışması ve genele yayılmasını sağlayan nokta budur. Çeşitli kültürlere adapte olur ve o topluma ait analiz yahut verileri sağlayabilir.

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