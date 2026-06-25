Yapay Zeka Cevaplıyor: Çocukları Özel Okullara Göndermek Gelecekteki Gelirleri İçin Gerçekten Şart mı?

Özel okul taksitlerine harcanan nakit, aslında çocuğun gelecekteki finansal gücünden çalınan bir fırsat maliyetidir. Bir ebeveynin o parayı okul yönetimine teslim etmek yerine, hisse senedi, fon, gayrimenkul gibi doğru finansal enstrümanlarda çocuk adına biriktirmesi çok daha büyüleyici bir sonuç doğurur. Çocuk 25 yaşına geldiğinde, elinde prestijli bir lise diploması yerine kendi işini kurabileceği bir sermaye, peşinatını ödeyebileceği bir ev veya yurt dışı yüksek lisans fonu olması, onun gelecekteki gelirini çok daha doğrudan ve kesin bir şekilde artırır.