“Yanlış mı Belledim, İnsan Sorumluluktur.” Ben Bilemedim!

Tek bir insan, bu devasa dalganın karşısında ne kadar etkili olabilir? Belki bir damla, okyanusu değiştirmez ama her damla, o okyanusun bir parçasıdır. Ve damlalar birleştiğinde, dalgalar yaratır.

Evde başlıyorum. Elektrik faturam, sadece bir kâğıt parçası değil; Dünya’ya verdiğim bir söz. Lambaları kapatıyorum, gereksiz fişleri çekiyorum. Çamaşır makinesini doldurmadan çalıştırmıyorum, çünkü su, sadece musluktan akan bir şey değil; o, yaşamın ta kendisi. Market alışverişinde bez çantam yanımda. Plastik poşetler, okyanuslarda balıkların boğazına dolanıyor, bunu unutmamaya çalışıyorum.

Yemek masamda da bir devrim var. Daha az et yiyorum, çünkü bir tabak bifteğin ardında ormanların kesildiği, suyun israf edildiği bir hikâye var. Sebzeler, meyveler, yerel pazarlardan aldığım taze ürünler… Hem mideme hem gezegene dost. Arada bir, komşumun bahçesinden topladığım kirazla reçel yapıyorum. Küçük bir kavanoz, ama o kavanozda toprağa duyduğum sevgi var.