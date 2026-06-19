Yandex Maps, Futbolseverlere Özel Dünya Kupası Özelliklerini Duyurdu

Yandex Maps ve Yandex Navi, yolculuğa maç heyecanını katmak amacıyla futbol temalı yeni bir navigasyon simgesini de kullanıma sundu. Turnuva boyunca kullanıcılar, standart araç simgesi yerine futbol topu simgesini seçerek ortak izleme alanlarına, buluşma noktalarına veya maç günü rotalarına daha eğlenceli bir şekilde ulaşabiliyor. Simgeyi değiştirmek için Ayarlar menüsünden Navigasyon bölümüne girip Ok göstergesi seçeneği altında futbol temalı simgeyi seçmek yeterli oluyor.

Bu güncellemeler, Yandex Maps’in Türkiye için önem taşıyan etkinlik ve süreçleri hizmetlerine yansıtma yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirildi. Şirket, kullanıcıların kendileri için anlamlı olan güncel noktaları keşfetmesini ve bu noktalara kolayca ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.