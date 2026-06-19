Yandex Maps, Futbolseverlere Özel Dünya Kupası Özelliklerini Duyurdu
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Yandex Maps kullanıcıları İstanbul için özel olarak hazırlanan taraftar rotasını takip edebiliyor ve maç heyecanını paylaşmak için navigasyonda futbol topu temalı araç simgesine geçiş yapabiliyor.
Yandex Türkiye, futbolseverlerin Dünya Kupası maç günlerini daha kolay planlayabilmesi için navigasyon hizmetlerinde futbola özel bir dizi güncellemeyi kullanıma sundu. Kullanıcılar, İstanbul’da özel olarak hazırlanan maç günü rotasını keşfedebiliyor ve dünya kupası heyecanını paylaşmak için arkadaşlarının yanına giderken kolayca rota oluşturabiliyor ve navigasyondaki standart araç simgesini futbol topu temalı simgeyle değiştirebiliyor.
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