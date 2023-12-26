Yakışıklı Güvenlik Kapıştırıyor: Kıvanç Tatlıtuğ vs Kenan İmirzalıoğlu! 😂

Yakışıklı Güvenlik Kapıştırıyor: Kıvanç Tatlıtuğ vs Kenan İmirzalıoğlu! 😂
Yakışıklı Güvenlik Kapıştırıyor: Kıvanç Tatlıtuğ vs Kenan İmirzalıoğlu! 😂
Yakışıklı Güvenlik ile çektiğimiz eğlenceli bir videomuza konuk olmaya var mısın? Aşağıdaki soruları cevaplamayı, daha sonra Yakışıklı Güvenliğin verdiği cevaplar için videomuzu izlemeyi unutma!
Haydi başlayalım.
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İlk sorumuz için oylar kullanılsın: AVM'de güvenlik olsalar kim daha iyi korur?
Peki bodyguardın olsa hangisine daha çok güvenirsin?
Yakışıklı Güvenlik dizi yapsa, kiminle partner olmayı tercih eder?
Kavga çıksa hangisi kaçmadan sonuna kadar durur?
Özel güvenlik olsalar hangisi daha tahammülsüz olur?
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Kelepçe dansı turnuvası olsa hangi isim kazanır?
Kafes dövüşü yapsalar hangisinin taraftarı daha fazla olur?
Bakalım bu sorulara Yakışıklı Güvenlik ne cevaplar vermiş? 😂
Yakışıklı Güvenlik Kapıştırıyor 😂 Avm'de güvenlik olsa Kenan mı Kıvanç mı 😂 #shorts
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