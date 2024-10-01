Yahudilerin Kültüründe Önemli Bir Yere Sahip Olan "Arzı Mevud" Kavramı Nedir, Ne Anlama Geliyor?
Yahudilerin Kültüründe Önemli Bir Yere Sahip Olan "Arzı Mevud" Kavramı Nedir, Ne Anlama Geliyor?
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İsrail ve Filistin arasındaki savaş günümüzde hala devam ediyor. Diplomatik ve siyasi gelişmeler bazı kavramları da beraberinde getiriyor.
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Haberleri okurken "Arzı Mevud" kavramını görmüş olabilirsiniz. Peki "Arzı Mevud" ne demek?
Arzı Mevud Anlamı
Arzı Mevud Kelimesinin Tarihsel Kökeni
Arzı Mevud Kelimesinin Siyasi Anlamı
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Arzı Mevud Kavramının Yahudi Halkı İçin Önemi
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