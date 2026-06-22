X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 22 Haziran X Erişim Sorunu

22 Haziran Pazartesi günü kullanıcılar, X'e erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Türkiye saatiyle 16.50 civarında X'te erişim sıkıntıları başladı. Kullanıcılar, X'in ana sayfasının yüklenmediğini, yeni paylaşımların görülmediğini söylüyor. Ayrıca X'in ana sayfasında 'Yeniden Dene' butonu çıktığı görülüyor.

X'ten henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. X'in neden çöktüğü ve ne zaman düzeleceği bilinmiyor. X'te zaman zaman erişim sıkıntıları yaşanabiliyor.