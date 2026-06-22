X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 22 Haziran X Erişim Sorunu
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Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan X'e erişim sıkıntıları yaşanıyor. Türkiye'de kullanıcılar X (eski adıyla Twitter) uygulamasının açılmadığını bildiriyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmediği ve yeni paylaşımların gelmediğini aktarıyor.
Peki X neden çöktü, neden açılmıyor?
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X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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