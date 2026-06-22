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X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 22 Haziran X Erişim Sorunu

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 22 Haziran X Erişim Sorunu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 17:01
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Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan X'e erişim sıkıntıları yaşanıyor. Türkiye'de kullanıcılar X (eski adıyla Twitter) uygulamasının açılmadığını bildiriyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmediği ve yeni paylaşımların gelmediğini aktarıyor.

Peki X neden çöktü, neden açılmıyor?

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X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

22 Haziran Pazartesi günü kullanıcılar, X'e erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Türkiye saatiyle 16.50 civarında X'te erişim sıkıntıları başladı. Kullanıcılar, X'in ana sayfasının yüklenmediğini, yeni paylaşımların görülmediğini söylüyor. Ayrıca X'in ana sayfasında 'Yeniden Dene' butonu çıktığı görülüyor. 

X'ten henüz konuya dair bir açıklama gelmedi. X'in neden çöktüğü ve ne zaman düzeleceği bilinmiyor. X'te zaman zaman erişim sıkıntıları yaşanabiliyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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