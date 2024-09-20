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Patronunun WhatsApp'taki Taciz Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Patronunun WhatsApp'taki Taciz Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 09:12

Bir Twitter kullanıcısı, patronuyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşarak “Böyle pislik insanlarla çalıştığım için kendimden utanıyorum. Biz kadınların nedir bu çektiği yeter artık ya bıktık” diye yazdı. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim alırken, birçok kullanıcı da durumu yorumlamaya başladı.

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Twitter'da Ezgi isimli bir kullanıcı, patronuyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşarak yaşadığı tacizi duyurdu.👇

Twitter'da Ezgi isimli bir kullanıcı, patronuyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşarak yaşadığı tacizi duyurdu.👇
twitter.com

Bu cesur çıkış sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Kullanıcılar olayla ilgili çeşitli yorumlarda bulunarak, hem destek verdiler hem de benzer olayları paylaştılar.

Bu cesur çıkış sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Kullanıcılar olayla ilgili çeşitli yorumlarda bulunarak, hem destek verdiler hem de benzer olayları paylaştılar.
twitter.com

Kimi kullanıcılar durumu kurgu olarak değerlendirirken,

Kimi kullanıcılar durumu kurgu olarak değerlendirirken,
twitter.com

Kimi ise benzer tacizlere maruz kaldığını dile getirdi.

Kimi ise benzer tacizlere maruz kaldığını dile getirdi.
twitter.com

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