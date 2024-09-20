Patronunun WhatsApp'taki Taciz Mesajlarını Sosyal Medyada İfşa Eden Kadın

Bir Twitter kullanıcısı, patronuyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaşarak “Böyle pislik insanlarla çalıştığım için kendimden utanıyorum. Biz kadınların nedir bu çektiği yeter artık ya bıktık” diye yazdı. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim alırken, birçok kullanıcı da durumu yorumlamaya başladı.