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Fotoğrafçıya Çay İkram Etmek İçin Israr Eden Misafirperver Amca Dünyayı Birkaç Saniyeliğine Güzelleştirdi

Fotoğrafçıya Çay İkram Etmek İçin Israr Eden Misafirperver Amca Dünyayı Birkaç Saniyeliğine Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 08:34

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@erenozdal58 adlı Instagram hesabından “Anadolu’yu fotoğraflıyorum” notuyla içerikler üreten kullanıcı, bir köyde tanıştığı Ahmet amcayı paylaşmasıyla hepimize tebessüm ettirdi.

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Aslında evi fotoğraflamak için önünde duran Eren Özdal, Ahmet amca kapıdan çıkınca onunla karşılaşmıştı.

Aslında evi fotoğraflamak için önünde duran Eren Özdal, Ahmet amca kapıdan çıkınca onunla karşılaşmıştı.

Ahmet amca ise hemen çaya davet etmiş ve ısrarcı davranmıştı. “Biri gelip soframda çay içince dünyalar benim oluyor” diyen Ahmet amca iyiliği hatırlattı.

Ahmet amca ise hemen çaya davet etmiş ve ısrarcı davranmıştı. “Biri gelip soframda çay içince dünyalar benim oluyor” diyen Ahmet amca iyiliği hatırlattı.

İşte o anlar 👇

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