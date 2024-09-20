Fotoğrafçıya Çay İkram Etmek İçin Israr Eden Misafirperver Amca Dünyayı Birkaç Saniyeliğine Güzelleştirdi

@erenozdal58 adlı Instagram hesabından “Anadolu’yu fotoğraflıyorum” notuyla içerikler üreten kullanıcı, bir köyde tanıştığı Ahmet amcayı paylaşmasıyla hepimize tebessüm ettirdi.
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Aslında evi fotoğraflamak için önünde duran Eren Özdal, Ahmet amca kapıdan çıkınca onunla karşılaşmıştı.
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Ahmet amca ise hemen çaya davet etmiş ve ısrarcı davranmıştı. “Biri gelip soframda çay içince dünyalar benim oluyor” diyen Ahmet amca iyiliği hatırlattı.
İşte o anlar 👇
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