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WhatsApp Çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp Mesajları Neden İletilmiyor?

WhatsApp Çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp Mesajları Neden İletilmiyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 19:38

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a pek çok kullanıcı erişim sorunu yaşadığını dile getirdi. Mesajların iletilmemesi nedeniyle kullanıcılar arama motorlarına yönelerek “WhatsApp çöktü mü?” Sorusunun yanıtını aramaya başladı. 

WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp Mesajları Neden İletilmiyor? İşte yanıtı...

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta zaman zaman erişim sorunları meydana geliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta zaman zaman erişim sorunları meydana geliyor.

28 Şubat Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla kullanıcılar WhatsApp'a erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcılar Whatsapp çöktü mü sorusunun yanıtını aramaya başladı.

WhatsApp çöktü mü?

WhatsApp çöktü mü?

Downdetector.com isimli internet sitesinde kullanıcılar 28 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla WhatsApp’ta erişim sorunlarını bildirdi. Sitede yer alan grafikte saat 19.00’da sorun bildirimlerinin en üst seviyeye ulaştığı görüldü.

Popüler mesajlaşma uygulamasında küresel bir sorun yaşandığı düşünülüyor.

28 Şubat 2025 WhatsApp Mesajları Neden İletilmiyor?

28 Şubat 2025 WhatsApp Mesajları Neden İletilmiyor?

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar erişim sorunu yaşadığını ifade etti. Kullanıcıların yaşadığı başlıca sorun mesajların iletilmemesi olarak nitelendirdi. Ancak WhatsApp’tan şikayetlere dair resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları sosyal medyadan da paylaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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