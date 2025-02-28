WhatsApp Çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp Mesajları Neden İletilmiyor?

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar erişim sorunu yaşadığını ifade etti. Kullanıcıların yaşadığı başlıca sorun mesajların iletilmemesi olarak nitelendirdi. Ancak WhatsApp’tan şikayetlere dair resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar yaşadıkları sorunları sosyal medyadan da paylaştı.