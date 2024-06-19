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Westeros Gurmeleri Buraya: Game of Thrones'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun?

etiket Westeros Gurmeleri Buraya: Game of Thrones'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 13:31

Dizinin zengin dünyasında yaşanan olayları hatırlamada ne kadar iyisin? Hadi görelim.👇

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1. Hangi evin sloganı "Winter is Coming"dir?

2. Hangi evin lideri "Kralın Kuzgunu" olarak bilinir?

3. Hangi karakterin sopası vardır ve sürekli olarak "Hodor" der?

4. Hangi karakter Westeros'un Demir Tahtı'nı ele geçirmeye çalışır?

5. Westeros'ta hangi mevsimler çok uzun sürer?

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6. Hangi karakterin simgesi bir geyik başıdır?

7. Hangi karakterin evcil ejderhası vardır?

8. Son olarak,Game of Thrones'un yaratıcısı kimdir?

Çok iyi hatırlıyorsun!

Kaç kez Game of Thrones'u izledin? Sorma gereği duyuyoruz çünkü muhteşem bir şekilde hatırlıyorsun! Her sezonu defalarca izlemiş gibisin. Bu dizi senin için bir tutku haline gelmiş :)

İyi hatırlıyorsun!

Bir iki detayda zorlandığın olsa da, Game of Thrones'u yine de iyi hatırlıyorsun. Her anı, her karakter ve her olay hala zihninde canlı gibi duruyor. O dizi, senin için gerçekten unutulmaz bir deneyimdi.

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