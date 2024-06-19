Westeros Gurmeleri Buraya: Game of Thrones'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun?
Westeros Gurmeleri Buraya: Game of Thrones'u Ne Kadar İyi Hatırlıyorsun?
Dizinin zengin dünyasında yaşanan olayları hatırlamada ne kadar iyisin? Hadi görelim.👇
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1. Hangi evin sloganı "Winter is Coming"dir?
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2. Hangi evin lideri "Kralın Kuzgunu" olarak bilinir?
3. Hangi karakterin sopası vardır ve sürekli olarak "Hodor" der?
4. Hangi karakter Westeros'un Demir Tahtı'nı ele geçirmeye çalışır?
5. Westeros'ta hangi mevsimler çok uzun sürer?
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