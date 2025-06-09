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Wakan Tanka Yantra: 9 - 15 Haziran 2025 Haftası

etiket Wakan Tanka Yantra: 9 - 15 Haziran 2025 Haftası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 14:33

Şaman Yantra koleksiyonumuzdan Wakan Tanka, 961 sayı sekansı ile uyumlanmış ve dört elementin gücüyle bütünleşmiştir. Bu yantra, bilinen ve bilinmeyen atalardan gelen tüm negatif enerjileri ve ruhsal-psişik saldırıları etkisiz hale getirerek tekrarını engeller. Eğer hayatınızda sağlık, iş, eğitim veya ilişkilerde tıkanıklıklar yaşıyor ve sürekli anlam bulmakta zorlandığınız engellerle karşılaşıyorsanız, Wakan Tanka yantra tam size göre.

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Wakan Tanka Yantra ve 961 Sayı Sekansı

Wakan Tanka Yantra ve 961 Sayı Sekansı

961 Sayı Sekansı:

  • 9: Karmik temizlik, ruhsal kapanış, geçmişin salıverilmesi.

  • 6: Kalp çakrası, sevgi, şefkat, ailevi şifa.

  • 1: Yeni başlangıçlar, ruhsal uyanış, niyet gücü.

Bu üç sayı, kişinin atalardan gelen yüklerini bırakıp kalpten yaşamayı öğrenmesini ve kendi ruhsal yolculuğuna liderlik etmesini destekler.

Wakan Tanka Yantra’nın Temel Gücü

4 Elementin Gücüyle Uyumlu:

  • Ateş (Mars / Güneş): Arınma, irade, yaşam enerjisi.

  • Su (Ay / Venüs): Sezgi, duygusal denge, şifa.

  • Toprak (Satürn / Uranüs): Dayanıklılık, düzen, fiziksel koruma.

  • Hava (Merkür / Jüpiter): Zihin açıklığı, vizyon, ruhsal iletişim.

Yantra, bu dört elementi dengeleyerek kişinin ruh–zihin–beden sistemini uyumlar.

Koruyucu Gücü:

  • Atalardan gelen bilinçaltı negatif kodları,

  • Psişik saldırılar,

  • Karmik tekrarlar ve açıklanamayan 'kapanma-tıkanma' hissiyatlarına karşı sonsuz zamana mühürleme prensibiyle çalışır.

Bu, enerjisel bir “koruma kalkanı” gibi işlev görür.

Astrolojik Destek: Mars – Güneş – Venüs Aktivasyonu

Astrolojik Destek: Mars – Güneş – Venüs Aktivasyonu

Yantra, doğum haritası baz alınarak, bu üç önemli gezegenin enerjisini yüceltir:Güneş:

  • Kimlik, yaşam gücü, otorite

  • Egoyu yıkmadan ışığını büyütmeyi sağlar

  • Kariyer ve baba figürüyle ilgili alanlarda tıkanıkları açar

Mars:

  • Eylem, cesaret, mücadele

  • Yıkıcı öfke yerine yapıcı enerji verir

  • Hareketsizlik, korku, bastırılmış öfkeyi dönüştürür

Venüs:

  • Sevgi, değer, ilişki, maddi konfor

  • İlişkilerde denge kurar, aşk alanını açar

  • Sanatsal ifade ve özdeğer konularını iyileştirir

Ay Düğümleri ve Zorlu Transitlere Koruma

Ay Düğümleri (Rahu – Ketu), kişinin karmik yönünü gösterir. Yantra, bu enerjilerin titreşimini yükselterek:Karmik dersleri bilinçli öğrenmeyi, takıntılardan arınmayı, kadersel geçişlerde korunmayı sağlar.

Zorlu Mars, Satürn veya Uranüs transiti altındaki kişiler için enerji sabitleyici bir etkisi olur.

Uygulama

Uygulama

  • Altın / Gümüş: Güneş ve Ay enerjilerini aktive eder.

  • Bakır: Mars ve ateş elementini güçlendirir.

  • Oniks: Kök çakrayı stabilize eder, negatif enerjiyi emer.

Bu yantra; bileklik, kolye, yüzük ya da ev/ofis objesi olarak kullanılabilir.

NOT: Sizlerle paylaştığımız tüm yantra görsellerimiz markamız adına tescillidir. Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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