Wakan Tanka Yantra: 9 - 15 Haziran 2025 Haftası

Şaman Yantra koleksiyonumuzdan Wakan Tanka, 961 sayı sekansı ile uyumlanmış ve dört elementin gücüyle bütünleşmiştir. Bu yantra, bilinen ve bilinmeyen atalardan gelen tüm negatif enerjileri ve ruhsal-psişik saldırıları etkisiz hale getirerek tekrarını engeller. Eğer hayatınızda sağlık, iş, eğitim veya ilişkilerde tıkanıklıklar yaşıyor ve sürekli anlam bulmakta zorlandığınız engellerle karşılaşıyorsanız, Wakan Tanka yantra tam size göre.