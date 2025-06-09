Wakan Tanka Yantra: 9 - 15 Haziran 2025 Haftası
Şaman Yantra koleksiyonumuzdan Wakan Tanka, 961 sayı sekansı ile uyumlanmış ve dört elementin gücüyle bütünleşmiştir. Bu yantra, bilinen ve bilinmeyen atalardan gelen tüm negatif enerjileri ve ruhsal-psişik saldırıları etkisiz hale getirerek tekrarını engeller. Eğer hayatınızda sağlık, iş, eğitim veya ilişkilerde tıkanıklıklar yaşıyor ve sürekli anlam bulmakta zorlandığınız engellerle karşılaşıyorsanız, Wakan Tanka yantra tam size göre.
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Wakan Tanka Yantra ve 961 Sayı Sekansı
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Astrolojik Destek: Mars – Güneş – Venüs Aktivasyonu
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