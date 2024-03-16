Vücudun Doğal Ağrı Kesicisi Olan Endorfin Hormonunu Tanıyalım
Vücudun Doğal Ağrı Kesicisi Olan Endorfin Hormonunu Tanıyalım
İlk olarak endorfinin ne olduğunu tanımakla başlayalım...
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Peki endorfin nasıl ağrı azaltıcı bir etki sağlar?
Aslında birçoğumuzu en çok ilgilendiren yanı, stresi azaltmayı sağlaması...
Endorfin, mutluluk için de beyindeki belirli bölgeleri uyarır.
Vücuttaki endorfin salgılanmasını artırmak sizin elinizde!
Egzersizin yanı sıra masaj da endorfin salgılanmasında etkili.
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Ve son olarak... Bol bol gülmeyi de unutmayın!
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