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Vücudun Doğal Ağrı Kesicisi Olan Endorfin Hormonunu Tanıyalım

etiket Vücudun Doğal Ağrı Kesicisi Olan Endorfin Hormonunu Tanıyalım

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 13:01

İlk olarak endorfinin ne olduğunu tanımakla başlayalım...

Endorfin, vücudumuzda doğal olarak üretilen bir hormondur. Bu hormonun ağrıyı azaltıp insana keyif ve rahatlama hissi veren bir yapısı vardır.

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Peki endorfin nasıl ağrı azaltıcı bir etki sağlar?

Endorfinler, ağrı sinyallerinin geçişini engelleyerek vücutta ağrı hissini azaltmayı sağlar. Bunun yanı sıra merkezi sinir sistemi üzerinde de etkili olurlar, ağrı eşiğini artırarak daha az ağrı hissedilmesinde de etkili olurlar.

Aslında birçoğumuzu en çok ilgilendiren yanı, stresi azaltmayı sağlaması...

Birçoğumuz gün içinde büyük stres yaşıyor. Bununla başa çıkmada endorfin vücuda rahatlama ve sakinlik hissi veriyor. Yani diyeceğimiz o ki, endorfin stresle başa çıkma konusunda doğal ve etkili bir yöntemdir.

Endorfin, mutluluk için de beyindeki belirli bölgeleri uyarır.

Endorfin için 'mutluluk hormonu' denmesinin sebebi, beyindeki belirli bölgeleri uyararak mutluluk ve neşe hissi yaratmasıyla bağlantılı. Vücudun hem doğal stres savarı, hem de mutluluk kaynağı!

Vücuttaki endorfin salgılanmasını artırmak sizin elinizde!

Vücudun endorfin üretimini artırmak için egzersiz yapmak çok etkili oluyor. Egzersiz yaparken ortaya çıkan hisler, endorfin salınımını sağlar. Egzersiz sonrası hissedilen rahatlama ve mutluluk duygusu tam da bununla alakalıdır!

Egzersizin yanı sıra masaj da endorfin salgılanmasında etkili.

Ağrıyı azaltmayı sağlayıp rahatlatan masajlar da endorfin salınımını artırmada etkilidir. Masajla birlikte dokulara uygulanan baskı, endorfin üretimini artırır. Bu da aslında masaj sonrası rahatlama hissinin ortaya çıkmasını sağlayan şeydir.

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Ve son olarak... Bol bol gülmeyi de unutmayın!

Endorfin salınımını artırmak için belki de ne kolay yol, gülmektir! Güldükçe endorfin salınımı artar, stres azalır, mutluluk hissi tazelenir! Gülmek kadar kolay bir şey var mı? Hatta şu an bu maddeyi okurken bile güldüğünüzü hissediyoruz. Her zaman gülmeye devam edin!

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