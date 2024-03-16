Vücudun Doğal Ağrı Kesicisi Olan Endorfin Hormonunu Tanıyalım

Endorfin salınımını artırmak için belki de ne kolay yol, gülmektir! Güldükçe endorfin salınımı artar, stres azalır, mutluluk hissi tazelenir! Gülmek kadar kolay bir şey var mı? Hatta şu an bu maddeyi okurken bile güldüğünüzü hissediyoruz. Her zaman gülmeye devam edin!