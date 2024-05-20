Vize Alamayan ve Avrupa Pahalı Gelen Vatandaş, Rotayı Mısır ve Dubai'ye Çevirdi
Vize Alamayan ve Avrupa Pahalı Gelen Vatandaş, Rotayı Mısır ve Dubai'ye Çevirdi
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Yurt dışına çıkmak isteyen yerli turistler, kur farkına karşın uygun olmasıyla hem daha yakın hem de daha çok seçenek sunan Avrupa'ya yönelmişti.
Mısır ve Türkiye arasında normalleşme iki ülke arasında turizm ilişkilerine de yansıdı.
Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Amr el-Kady, yılın ilk 4 ayında 80 bine yakın Türk turist ağırladıklarını belirtirken, 2024 yılında sayının 250 bine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.
Avrupa'dan vize alamayan da Dubai'ye yöneldi.
Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi (DET) yöneticisi Issam Kazim, Dubai’de her bütçeye ve her beklentiye uygun imkanlar olduğunu söylerken, Türkiye'de giden turist sayısında artış 2019 yılına göre yüzde 113 oldu.
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