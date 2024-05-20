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Vize Alamayan ve Avrupa Pahalı Gelen Vatandaş, Rotayı Mısır ve Dubai'ye Çevirdi

Vize Alamayan ve Avrupa Pahalı Gelen Vatandaş, Rotayı Mısır ve Dubai'ye Çevirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 18:25

Türkiye Mısır ilişkilerindeki normalleşme, turizme de yansırken, Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize sorunlarının da düzelmemesi, yerli turistin yurt dışında rotayı Mısır ve Dubai’ye çevirmesine neden oldu.

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Yurt dışına çıkmak isteyen yerli turistler, kur farkına karşın uygun olmasıyla hem daha yakın hem de daha çok seçenek sunan Avrupa'ya yönelmişti.

Yurt dışına çıkmak isteyen yerli turistler, kur farkına karşın uygun olmasıyla hem daha yakın hem de daha çok seçenek sunan Avrupa'ya yönelmişti.

Ancak Avrupa ile vize sorununda henüz işler rayına oturmadı. Uzun süren vize randevuları, vize onaylanma oranlarında düşüş de turist olarak gidecekleri vazgeçiriyor.

Mısır ve Türkiye arasında normalleşme iki ülke arasında turizm ilişkilerine de yansıdı.

Mısır ve Türkiye arasında normalleşme iki ülke arasında turizm ilişkilerine de yansıdı.

Türkiye'den Mısır'a giden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanınca, turist sayısı arttı. Mısır'ın turizmi canlandırmak için çalışmalar yapması ve destinasyonları çeşitlendirmesi de ilgiyi artırdı.

Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Amr el-Kady, yılın ilk 4 ayında 80 bine yakın Türk turist ağırladıklarını belirtirken, 2024 yılında sayının 250 bine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Amr el-Kady, yılın ilk 4 ayında 80 bine yakın Türk turist ağırladıklarını belirtirken, 2024 yılında sayının 250 bine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Şarm eş-Şeyh'e odaklanmak istediklerini söyleyen el-Kady, Gouna veya Luksor'a da daha fazla teşvik verdiklerini iletti.

Avrupa'dan vize alamayan da Dubai'ye yöneldi.

Avrupa'dan vize alamayan da Dubai'ye yöneldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında Dubai’ye giden turist sayısı yüzde 11 artış gösterirken, Türkiye’den gidenler yüzde 49 oranında arttı. 

Turizm yatırımlarına ağırlık veren Dubai, yeni projeler üzerinde çalışırken, Türkiye’den de daha fazla turist çekmenin yollarını arıyor.

Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi (DET) yöneticisi Issam Kazim, Dubai’de her bütçeye ve her beklentiye uygun imkanlar olduğunu söylerken, Türkiye'de giden turist sayısında artış 2019 yılına göre yüzde 113 oldu.

Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi (DET) yöneticisi Issam Kazim, Dubai’de her bütçeye ve her beklentiye uygun imkanlar olduğunu söylerken, Türkiye'de giden turist sayısında artış 2019 yılına göre yüzde 113 oldu.

Uzaktan çalışanlar için en çok tercih edilen ülkeler içinde yer alan Dubai, gastronomide de iddialı ilerliyor.

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