Vergi Rekortmeni Olmak Zor Değil! Devlet Üniversitesinde İktisat Profesörü Vergilere İsyan Etti
Vergi Rekortmeni Olmak Zor Değil! Devlet Üniversitesinde İktisat Profesörü Vergilere İsyan Etti
Türkiye'de verginin tavana yayılması konuşulurken, dolaylı vergilerin dolaysız vergilere oranı şaşırtmaya devam ediyor. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, AkademikLink isimli YouTube kanalında vergilere isyan etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günden bu yana sıklıkla değindiği vergiler, "kalp kırmaya" devam ediyor.
Türkiye, vergi sistemindeki adaleti tartışmaya devam ederken, tavana yayılması gereken vergilerin taban yayılması, alım gücü düşen vatandaşı daha da zorluyor.
Dolaylı vergilerdeki yüksek oran dünyanın çok üzerinde olmaya da devam ediyor.
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YouTube'da "Memleketin Enayisi Biz miyiz?" diye son günlerde vergi dairelerinde dikkatini çeken bir tespiti paylaşıyor. ,
Av. Gönenç Gürkaynak, vergi rekortmenliğini bir isyan olarak paylaşsa da sosyal medyada bu konuda "övündüğü" şeklinde yorumlarla muhatap olmasıyla da tanınıyor.
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Dönelim bir iktisat hocası olan Özkara'ya! Video yapılan tespitler dikkat çekerken, "Kendimi enayi gibi hissediyorum" diyerek sosyal medyada da yorumlara neden oldu.
Özkara'nın YouTube'daki vergi videosunun dikkat çeken kısmında "Eskişehir'de vergi rekortmeni olmak için ödenmesi gereken vergi miktarını öğrendim. Eşim de benim kadar maaş alıyor, ikimizin toplam ödediği vergiyle Eskişehir vergi rekortmeni olabiliyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kendimi enayi gibi hissediyorum." sözleri burada.
Bu ifadelere sosyal medyada yorumlar da yoğun oldu.
Videoda kendisinden bahsedilen vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak da yorumlayanların içindeydi.
Yine ekonomiyle yakından ilgilenenler ve vergi adaletsizliğini fark edenler de yorumlar da öne çıktı.
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Milyon dolarlık cirolardan bahsedenler,
Milyar dolarlık servetleriyle Forbes listelerine girenler,
Lüks araba satışında patlama yaratanlar,
Fenomen olup lüks hayatlarını paylaşanların
2-3 yıl önceki hayat standardını mumla arayan beyaz yakalı kadar vergi ödemediği görülüyor.
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Siz ne dersiniz?
Vergi sisteminde tabana yayılım çok mu geniş?
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yayının tamamını izlemek isteyenler için de burada.
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