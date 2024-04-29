Vergi Rekortmeni Olmak Zor Değil! Devlet Üniversitesinde İktisat Profesörü Vergilere İsyan Etti

'Herhangi bir ilin vergi dairesi önünde biraz zaman geçirin. Fark edeceğiniz ilk şey; vergi işlemelerini yapan insanların en zenginler listesinin güzide isimleri değil; her gün çevremizde sıklıkla gördüğümüz belli bir gelir seviyesindeki insanlar olduğu' diyen Özkara, örnek olarak Av. Gönenç Gürkaynak'tan da bahsediyor.