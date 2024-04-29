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Vergi Rekortmeni Olmak Zor Değil! Devlet Üniversitesinde İktisat Profesörü Vergilere İsyan Etti

Vergi Rekortmeni Olmak Zor Değil! Devlet Üniversitesinde İktisat Profesörü Vergilere İsyan Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 11:28

Türkiye'de verginin tavana yayılması konuşulurken, dolaylı vergilerin dolaysız vergilere oranı şaşırtmaya devam ediyor. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, AkademikLink isimli YouTube kanalında vergilere isyan etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günden bu yana sıklıkla değindiği vergiler, "kalp kırmaya" devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günden bu yana sıklıkla değindiği vergiler, "kalp kırmaya" devam ediyor.

Türkiye, vergi sistemindeki adaleti tartışmaya devam ederken, tavana yayılması gereken vergilerin taban yayılması, alım gücü düşen vatandaşı daha da zorluyor.

Türkiye, vergi sistemindeki adaleti tartışmaya devam ederken, tavana yayılması gereken vergilerin taban yayılması, alım gücü düşen vatandaşı daha da zorluyor.

Dolaylı vergilerdeki yüksek oran dünyanın çok üzerinde olmaya da devam ediyor.

Dolaylı vergilerdeki yüksek oran dünyanın çok üzerinde olmaya da devam ediyor.

Bakınız detayları burada.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YouTube'da "Memleketin Enayisi Biz miyiz?" diye son günlerde vergi dairelerinde dikkatini çeken bir tespiti paylaşıyor. ,

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YouTube'da "Memleketin Enayisi Biz miyiz?" diye son günlerde vergi dairelerinde dikkatini çeken bir tespiti paylaşıyor. ,

'Herhangi bir ilin vergi dairesi önünde biraz zaman geçirin. Fark edeceğiniz ilk şey; vergi işlemelerini yapan insanların en zenginler listesinin güzide isimleri değil; her gün çevremizde sıklıkla gördüğümüz belli bir gelir seviyesindeki insanlar olduğu' diyen Özkara, örnek olarak Av. Gönenç Gürkaynak'tan da bahsediyor.

Av. Gönenç Gürkaynak, vergi rekortmenliğini bir isyan olarak paylaşsa da sosyal medyada bu konuda "övündüğü" şeklinde yorumlarla muhatap olmasıyla da tanınıyor.

Av. Gönenç Gürkaynak, vergi rekortmenliğini bir isyan olarak paylaşsa da sosyal medyada bu konuda "övündüğü" şeklinde yorumlarla muhatap olmasıyla da tanınıyor.
twitter.com
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Dönelim bir iktisat hocası olan Özkara'ya! Video yapılan tespitler dikkat çekerken, "Kendimi enayi gibi hissediyorum" diyerek sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Dönelim bir iktisat hocası olan Özkara'ya! Video yapılan tespitler dikkat çekerken, "Kendimi enayi gibi hissediyorum" diyerek sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Özkara'nın YouTube'daki vergi videosunun dikkat çeken kısmında "Eskişehir'de vergi rekortmeni olmak için ödenmesi gereken vergi miktarını öğrendim. Eşim de benim kadar maaş alıyor, ikimizin toplam ödediği vergiyle Eskişehir vergi rekortmeni olabiliyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Kendimi enayi gibi hissediyorum." sözleri burada.

Bu ifadelere sosyal medyada yorumlar da yoğun oldu.

Bu ifadelere sosyal medyada yorumlar da yoğun oldu.
twitter.com

Videoda kendisinden bahsedilen vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak da yorumlayanların içindeydi.

Videoda kendisinden bahsedilen vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak da yorumlayanların içindeydi.
twitter.com

Yine ekonomiyle yakından ilgilenenler ve vergi adaletsizliğini fark edenler de yorumlar da öne çıktı.

Yine ekonomiyle yakından ilgilenenler ve vergi adaletsizliğini fark edenler de yorumlar da öne çıktı.
twitter.com
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Milyon dolarlık cirolardan bahsedenler,

Milyon dolarlık cirolardan bahsedenler,
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Milyar dolarlık servetleriyle Forbes listelerine girenler,

Milyar dolarlık servetleriyle Forbes listelerine girenler,
twitter.com

Lüks araba satışında patlama yaratanlar,

Lüks araba satışında patlama yaratanlar,
twitter.com

Fenomen olup lüks hayatlarını paylaşanların

Fenomen olup lüks hayatlarını paylaşanların
twitter.com

2-3 yıl önceki hayat standardını mumla arayan beyaz yakalı kadar vergi ödemediği görülüyor.

2-3 yıl önceki hayat standardını mumla arayan beyaz yakalı kadar vergi ödemediği görülüyor.
twitter.com
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Vergi sisteminde tabana yayılım çok mu geniş?

Vergi sisteminde tabana yayılım çok mu geniş?
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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yayının tamamını izlemek isteyenler için de burada.

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