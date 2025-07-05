Venüs İkizler'e Geçerken Neptün Retrosu Başlıyor: İçsel Diyalog ve Kimliğin Peşinde
Venüs, zihin odaklı ve çok katmanlı İkizler burcuna geçiş yaparken, Neptün de Koç burcunun 2°’sinde geri hareketine başlıyor. Bu iki geçiş bir araya geldiğinde, ilişkiler, iletişim ve kimlik konularında yepyeni bir farkındalık dalgası aktive oluyor. Bu dönem, iç dünyamızdaki yankıları dış dünyaya yansıtırken bize önemli bir mesaj getiriyor: Gerçeğini ifade etmeden özgürleşemezsin.
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✨ İletişimde Netlik, İlişkilerde Gerçeklik
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🔮 İç Diyalog: En Sessiz Savaş Alanı
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