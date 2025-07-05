Venüs İkizler'e Geçerken Neptün Retrosu Başlıyor: İçsel Diyalog ve Kimliğin Peşinde

Venüs İkizler’deyken, sevgi ve değer anlayışımız zihinsel uyarım, çeşitlilik ve açık iletişim üzerine kurulur. Ancak aynı zamanda yüzeyde kalan ilişkiler, belirsiz duygusal bağlantılar ve kaçamak konuşmalar da açığa çıkar.

Bu geçişle birlikte:

İlişkilerde gizli gündemler, örtük beklentiler ve çarpıtılmış gerçekler ortaya dökülebilir.

Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kazaları gündeme gelir.

Zihinsel netlik artar, yanılsamalar çözülür.

Yani bu dönem, sizi hem kendi gerçeğinize hem de başkalarının size sunduğu sahici ya da sahte yüzlere karşı ayırt edici olmaya davet ediyor.

🌀 Neptün Retrosu Koç’ta: Kimliğin Perdesi Kalkıyor

Neptün retrosu, özellikle Koç burcunda gerçekleştiğinde, şu soruları gündeme taşır:

Kim olmak istiyorsun?

Kime benzemeye çalışıyorsun?

Öz değerini gerçekten neye dayandırıyorsun?

Bu transit:

Eski, modası geçmiş kimlik kalıplarını yıkar.

Kendimizi kandırdığımız fantezileri ve “mış gibi” yaşamları çözer.

Bizi otantik, sahici bir varoluş inşa etmeye zorlar.

Kolektif düzeyde, toplum olarak da maskeler düşer. Sahte kahramanlar gözden düşerken, gerçek liderlik ve cesaret yeni bir tanıma kavuşur. Yüzeysellik çözüldükçe, ruhsal olarak gerçek bir büyüme zemini oluşur.