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Venüs İkizler'e Geçerken Neptün Retrosu Başlıyor: İçsel Diyalog ve Kimliğin Peşinde

etiket Venüs İkizler'e Geçerken Neptün Retrosu Başlıyor: İçsel Diyalog ve Kimliğin Peşinde

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 13:26

Venüs, zihin odaklı ve çok katmanlı İkizler burcuna geçiş yaparken, Neptün de Koç burcunun 2°’sinde geri hareketine başlıyor. Bu iki geçiş bir araya geldiğinde, ilişkiler, iletişim ve kimlik konularında yepyeni bir farkındalık dalgası aktive oluyor. Bu dönem, iç dünyamızdaki yankıları dış dünyaya yansıtırken bize önemli bir mesaj getiriyor: Gerçeğini ifade etmeden özgürleşemezsin.

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✨ İletişimde Netlik, İlişkilerde Gerçeklik

✨ İletişimde Netlik, İlişkilerde Gerçeklik

Venüs İkizler’deyken, sevgi ve değer anlayışımız zihinsel uyarım, çeşitlilik ve açık iletişim üzerine kurulur. Ancak aynı zamanda yüzeyde kalan ilişkiler, belirsiz duygusal bağlantılar ve kaçamak konuşmalar da açığa çıkar.

Bu geçişle birlikte:

  • İlişkilerde gizli gündemler, örtük beklentiler ve çarpıtılmış gerçekler ortaya dökülebilir.

  • Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kazaları gündeme gelir.

  • Zihinsel netlik artar, yanılsamalar çözülür.

Yani bu dönem, sizi hem kendi gerçeğinize hem de başkalarının size sunduğu sahici ya da sahte yüzlere karşı ayırt edici olmaya davet ediyor.

🌀 Neptün Retrosu Koç’ta: Kimliğin Perdesi Kalkıyor

Neptün retrosu, özellikle Koç burcunda gerçekleştiğinde, şu soruları gündeme taşır:

  • Kim olmak istiyorsun?

  • Kime benzemeye çalışıyorsun?

  • Öz değerini gerçekten neye dayandırıyorsun?

Bu transit:

  • Eski, modası geçmiş kimlik kalıplarını yıkar.

  • Kendimizi kandırdığımız fantezileri ve “mış gibi” yaşamları çözer.

  • Bizi otantik, sahici bir varoluş inşa etmeye zorlar.

Kolektif düzeyde, toplum olarak da maskeler düşer. Sahte kahramanlar gözden düşerken, gerçek liderlik ve cesaret yeni bir tanıma kavuşur. Yüzeysellik çözüldükçe, ruhsal olarak gerçek bir büyüme zemini oluşur.

🔮 İç Diyalog: En Sessiz Savaş Alanı

🔮 İç Diyalog: En Sessiz Savaş Alanı

Bu dönemde en güçlü değişim, dışımızda değil içimizde gerçekleşir.

  • Kendinle nasıl konuşuyorsun?

  • İç sesin seni yüceltiyor mu, yoksa köreltiyor mu?

  • Gerçek arzularını bastırıyor musun, yoksa görünür kılıyor musun?

Artık iç diyaloğunuzu yeniden yazmanın zamanı. Çünkü gerçek dönüşüm, en derinlerdeki kelimelerle başlar.

🛡️ Enerjini Koru: Dürüstlük, Sezgi ve Duruş

İçinden geçilen bu yoğun dönemde, ruhsal sağlığını korumak için:

  • ✅ Gerçek düşüncelerini ifade etmekten çekinme.

  • ✅ Sezgilerini ciddiye al – onlar pusulan olabilir.

  • ✅ İlişkilerde net ve açık olmaktan korkma.

  • ✅ Kendi ayakta duruşunu yeniden tanımla.

  • ✅ Kendine sadakatle, başkalarına netlikle yaklaş.

🌟 Son Söz: Gerçeğin Seni Özgürleştirecek

Bu gökyüzü, bağımsızlık temasını sadece politik ya da fiziksel bir özgürlük olarak değil, zihinsel ve duygusal bağımsızlık olarak tanımlıyor. Artık kimliğini eski fantezilerin ya da başkalarının beklentileri üzerine değil, öz değerinin ve sahiciliğinin temeli üzerine kurma zamanı.

Görün, konuşun, sezginize güvenin. Çünkü gerçek özgürlük, kendine sadık kalabildiğin yerde başlar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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