article/comments
article/share
Haberler
TV
Var mısın Yok musun ve MasterChef Yarışı Sürüyor: 21 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Var mısın Yok musun ve MasterChef Yarışı Sürüyor: 21 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2026 - 12:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

21 Temmuz Salı reyting sonuçları açıklandı.

Salı günü yayınlanan hiçbir dizinin olmaması ve Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte televizyon programları zirve yarışına girdi. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye zirveyi adeta bölüştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı akşamları ekranların hakimi televizyon programları oldu.

Salı akşamları ekranların hakimi televizyon programları oldu.

Var mısın Yok musun'da yarışmacı ne kadar kazandı sorusunun yanı sıra MasterChef Türkiye'de kadroya kim girdi sorusu da merak edildi. Ekranların en çok merak edilen yarışmaları olan iki program reytinglerde de zirve yarışına girdi.

Var mısın Yok musun totalde, MasterChef Türkiye AB ve ABC1'de zirvenin sahibi oldu.

Var mısın Yok musun totalde, MasterChef Türkiye AB ve ABC1'de zirvenin sahibi oldu.

TOTAL’DE İLK 10 PROGRAM

Var Mısın Yok Musun — ATV

MasterChef Türkiye — TV8

NOW Ana Haber — NOW

Sisu (Y.S) — Kanal D

Umudumuz Şaban (T.S) — NOW

Umudumuz Şaban (T.S) (TKR) — NOW

Show Ana Haber — Show TV

Sisu (Y.S) (TKR) — Kanal D

Kanal D Ana Haber — Kanal D

Var Mısın Yok Musun Özet — ATV

AB’DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye — TV8

Var Mısın Yok Musun — ATV

Sisu (Y.S) — Kanal D

NOW Ana Haber — NOW

Sisu (Y.S) (TKR) — Kanal D

MasterChef Türkiye Özet — TV8

Kanal D Ana Haber — Kanal D

Ana Haber — TRT 1

Show Ana Haber — Show TV

Haber Önü — Show TV

ABC’DE İLK 10 PROGRAM

MasterChef Türkiye — TV8

Var Mısın Yok Musun — ATV

Sisu (Y.S) — Kanal D

NOW Ana Haber — NOW

Sisu (Y.S) (TKR) — Kanal D

Show Ana Haber — Show TV

Umudumuz Şaban (T.S) — NOW

Kanal D Ana Haber — Kanal D

Umudumuz Şaban (T.S) (TKR) — NOW

MasterChef Türkiye Özet — TV8

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın