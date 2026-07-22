Var mısın Yok musun ve MasterChef Yarışı Sürüyor: 21 Temmuz Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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21 Temmuz Salı reyting sonuçları açıklandı.
Salı günü yayınlanan hiçbir dizinin olmaması ve Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte televizyon programları zirve yarışına girdi. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye zirveyi adeta bölüştü.
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Salı akşamları ekranların hakimi televizyon programları oldu.
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Var mısın Yok musun totalde, MasterChef Türkiye AB ve ABC1'de zirvenin sahibi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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