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Vakıfbank - Fenerbahçe Final Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Vakıfbank - Fenerbahçe Final Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 23:38

Sultanlar Ligi’nde dev final başlıyor: VakıfBank ile Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkıyor. 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek VakıfBank - Fenerbahçe play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. Karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanal açıklandı. İşte nefes kesecek final serisine dair detaylar.

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Vakıfbank - Fenerbahçe finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vakıfbank - Fenerbahçe finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Nisan Perşembe:

20 Nisan 2025 Pazar:

  • 20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

  • 19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

  • 19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

  • 16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Karşılaşmalar TRT SPOR YILDIZ ekranlarından yayınlanacak.

Üç maç kazanan şampiyon olacak

Üç maç kazanan şampiyon olacak

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final serisi 5 maç üzerinden oynanacak. 3 galibiyet ulaşan takım kupanın sahibi olacak.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Vakıfbank ise Eczacobaşı'nı elemişti

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Vakıfbank ise Eczacobaşı'nı elemişti

Play-off etabının yarı finalinde normal sezonu ikinci sırada bitiren Vakıfbank, Eczacıbaşı'nın 2-0 mağlup ederek ilk finalist olmuştu. Normal sezonun lideri Fenerbahçe ise yarı finalde Galatasaray'ı 3-2 ile geçerek Vakıfbank'ın  rakibi olmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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