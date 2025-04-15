Vakıfbank - Fenerbahçe Final Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Sultanlar Ligi’nde dev final başlıyor: VakıfBank ile Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkıyor. 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek VakıfBank - Fenerbahçe play-off final serisinin maç takvimi belli oldu. Karşılaşmaların tarihleri, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanal açıklandı. İşte nefes kesecek final serisine dair detaylar.
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Vakıfbank - Fenerbahçe finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Üç maç kazanan şampiyon olacak
Fenerbahçe, Galatasaray'ı Vakıfbank ise Eczacobaşı'nı elemişti
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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