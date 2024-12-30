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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Boğa Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Boğa Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 18:01

Boğa burçlarının lüks ve konfor aşkını bilmeyen yoktur! Hayata keyif odaklı bir gözle bakan bu burç, kaliteli olanı hemen anlar ve gönül rahatlığıyla sever. Güzellik, estetik ve doğallık onların zayıf noktasıdır. E bir de yumuşacık bir battaniyeye sarılıp kahve içmek gibi hayatın tadını çıkaracak detaylar eklenince, Boğa için mutluluğun formülü tamamlanır. Sizin için Boğa’nın ruhuna dokunacak, enerjisini yükseltecek ve günlük hayatında kullanırken yüzünü güldürecek ürünler derledik. Şimdi keyifli bir alışverişe hazır olun!

Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Tuopuda Kapüşonlu Peluş Kazak

Tuopuda Kapüşonlu Peluş Kazak

Boğa burçları rahatına düşkün ve ev keyfini bir sanat dalı olarak görür! Bu peluş kazak, onlara evde bir bulutun içinde oturuyormuş hissi verir. Üzerine sıcacık bir çay ve sevdiği dizilerle, Boğa’nın keyfi zirve yapar!

Tuopuda Kapüşonlu Peluş Kazak

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Bade Natural Boğa Burcu Aromaterapi Karışımı

Bade Natural Boğa Burcu Aromaterapi Karışımı

Boğa’nın sakinleştirici ritüellerine yeni bir boyut katacak bu aromaterapi yağı, onların iç huzurunu bulmasına yardımcı olur. Lavanta ve narenciye notalarıyla adeta bir spa etkisi yaratır. Meditasyon yaparken, 'Ben bu dünyaya huzur getirmek için geldim!' hissi verir.

Bade Natural Boğa Burcu Aromaterapi Karışımı

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Deconovo Kadife Kırlent Kılıfları

Deconovo Kadife Kırlent Kılıfları

Boğa burçları estetik dokunuşları sever ve kadife detaylar tam da onların zevkine hitap eder! Bu yastık kılıfları, hem konforlu bir yaslanma sunar hem de ev dekorasyonunda zarif bir hava yaratır. Film geceleri artık daha şık ve rahat!

Deconovo Kadife Kırlent Kılıfları

Amazon external

L'Oréal Serie Expert Uzun Bakım Seti

L'Oréal Serie Expert Uzun Bakım Seti

Boğa burçları için saç bakımı, bir terapi seansı gibidir. Bu set, saçlarını şımartmak ve parlak bir görünüm kazandırmak için ideal! 'Boğa gibi güçlü ama bir o kadar da ipeksi' saçlarla kendilerine hayran bırakacaklar.

L'Oréal Serie Expert Uzun Bakım Seti

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Nespresso Pixie Kahve Makinesi

Nespresso Pixie Kahve Makinesi

Boğa burçları için güne başlamak demek, güzel bir kahveyle ruhunu canlandırmak demektir. Nespresso Pixie, onlara barista seviyesinde kahve deneyimi sunar. Kahve kokusu ve pratik hazırlıkla, sabahlar Boğa için artık daha enerjik!

Nespresso Pixie Kahve Makinesi

Amazon external
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Sembol Gold Zümrüt Taşlı Altın Kolye

Sembol Gold Zümrüt Taşlı Altın Kolye

Zümrüt taşı, Boğa’nın doğayla olan bağını temsil eder ve bu zarif kolye tam da onların şıklığına uygun! Hem gündüz hem gece kombinlerinde, 'Ben Boğa’yım ve zarafet benim adım!' mesajı verir.

Sembol Gold Zümrüt Taşlı Altın Kolye

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Tonti Ponti Yılbaşı Çikolata Kutusu

Tonti Ponti Yılbaşı Çikolata Kutusu

Tatlı krizleriyle başa çıkmada Boğa burçlarına en büyük destek: çikolata! Bu yılbaşı kutusu, hem lezzeti hem de şık sunumuyla Boğa’ları mutlu eder. 'Bir parça çikolatayla dünyalar benim!' dedirtecek cinsten.

Tonti Ponti Yılbaşı Çikolata Kutusu

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Karaca Jungle 6 Parça Pasta Takımı

Karaca Jungle 6 Parça Pasta Takımı

Boğa burçları lezzetli pastalarla kendini ödüllendirmeyi sever. Bu pasta takımı, hem görsel hem de işlevsel olarak çay saatlerini sanat eseri haline getirir. Boğa’nın keyif sofraları artık daha havalı!

Karaca Jungle 6 Parça Pasta Takımı

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Koza Tasarım Ahşap Fotoğraf Çerçevesi

Koza Tasarım Ahşap Fotoğraf Çerçevesi

Anılar Boğa burçları için değerlidir ve bu ahşap çerçeve, onların nostaljik ruhunu yansıtır. Doğal dokusu ve sıcak tasarımıyla her köşeyi özel bir hale getirir. Her baktıklarında gülümseyecekleri anılar için ideal!

Koza Tasarım Ahşap Fotoğraf Çerçevesi

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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