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Uzay İçin Dört Kollu Robot Geliştirdiler: İki Eliyle Tutunup Diğerleriyle Çalışıyor

Uzay İçin Dört Kollu Robot Geliştirdiler: İki Eliyle Tutunup Diğerleriyle Çalışıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 23:52
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İnsansı robot denildiğinde akla genellikle iki kolu ve iki bacağı olan makineler geliyor. Ancak yer çekiminin bulunmadığı bir uzay istasyonunda yürümek için tasarlanan bacaklar pek işe yaramıyor. HELIOS adlı robot da bu nedenle bacaklar yerine dört kolla geliştirildi.

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Uzayda bacakların yerini iki ek kol alıyor

Uzayda bacakların yerini iki ek kol alıyor

Dünya’da çalışan insansı robotların merdiven çıkabilmesi, dengede durabilmesi ve bir noktadan diğerine yürüyebilmesi için bacaklara ihtiyacı var. Mikro yer çekimi ortamında ise robotun ayakta durmasını sağlayacak bir zemin bulunmuyor. Bu nedenle Dünya için geliştirilen iki bacaklı robot tasarımları uzay istasyonlarının içinde gereksiz ağırlık ve karmaşıklık yaratabiliyor.

HELIOS’un tasarımında bacakların tamamen kaldırılması ve bunların yerine iki ek kol yerleştirilmesi de bu düşünceye dayanıyor. Robot, istasyonun içindeki tutacakları ve yüzeyleri kavrayarak ilerleyebilecek. Böylece hem bulunduğu konumu değiştirebilecek hem de çalışacağı alana ulaştığında kendisini sabitleyebilecek.

İki koluyla tutunurken diğer ikisiyle görev yapabilecek

İki koluyla tutunurken diğer ikisiyle görev yapabilecek

Uzayda bir nesneyi kaldırmak zor olmayabilir ancak çalışırken aynı noktada sabit kalmak ciddi bir mesele. HELIOS, dört kollu yapısı sayesinde iki eliyle istasyonun içindeki bir yüzeye tutunurken diğer iki eliyle alet, kargo veya ekipman kullanabilecek. Bu sayede görev sırasında kontrolsüz şekilde geriye doğru savrulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Robotun üstlenebileceği işler arasında kargoların boşaltılması, malzemelerin sınıflandırılması, envanter kontrolü ve basit bakım işlemleri bulunuyor. Astronotların saatlerce uğraştığı tekrarlı görevlerin bir bölümünü robota devretmek, mürettebatın bilimsel araştırmalara ve insan müdahalesi gerektiren çalışmalara daha fazla zaman ayırmasını sağlayabilir.

Kolların hafif kalması için tendon sistemi kullanılıyor

Kolların hafif kalması için tendon sistemi kullanılıyor

HELIOS’un her eklemine ayrı ve ağır bir motor yerleştirmek robotun kollarını hantallaştırabilirdi. Bunun yerine motorlar omuzlara yakın bir noktada konumlandırılıyor. Üretilen kuvvet, insan vücudundaki tendonlara benzer şekilde çalışan kablolar ve makaralar aracılığıyla eklemlere aktarılıyor.

Bu sistem sayesinde kolların daha hafif ve hareket alanının daha geniş olması amaçlanıyor. Dirseklerde kullanılan özel bağlantılar da robotun ani hareketler yerine daha yumuşak ve kontrollü biçimde çalışmasına yardımcı oluyor. Mikro yer çekiminde küçük bir sarsıntı bile robotu ve taşıdığı ekipmanı farklı yönlere savurabileceği için hareketlerin mümkün olduğunca dengeli olması gerekiyor.

HELIOS’un temel amacı astronotları tamamen görevden çıkarmak değil. Robotun daha çok tekrar eden, zaman alan ve insan kararına ihtiyaç duymayan işleri üstlenmesi planlanıyor. Böylece astronotlar deneylere, araştırmalara ve beklenmedik sorunların çözümüne yoğunlaşabilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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