Uzay İçin Dört Kollu Robot Geliştirdiler: İki Eliyle Tutunup Diğerleriyle Çalışıyor
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Uzayda bacakların yerini iki ek kol alıyor
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İki koluyla tutunurken diğer ikisiyle görev yapabilecek
Kolların hafif kalması için tendon sistemi kullanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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