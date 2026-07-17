Uzay İçin Dört Kollu Robot Geliştirdiler: İki Eliyle Tutunup Diğerleriyle Çalışıyor

Dünya’da çalışan insansı robotların merdiven çıkabilmesi, dengede durabilmesi ve bir noktadan diğerine yürüyebilmesi için bacaklara ihtiyacı var. Mikro yer çekimi ortamında ise robotun ayakta durmasını sağlayacak bir zemin bulunmuyor. Bu nedenle Dünya için geliştirilen iki bacaklı robot tasarımları uzay istasyonlarının içinde gereksiz ağırlık ve karmaşıklık yaratabiliyor.

HELIOS’un tasarımında bacakların tamamen kaldırılması ve bunların yerine iki ek kol yerleştirilmesi de bu düşünceye dayanıyor. Robot, istasyonun içindeki tutacakları ve yüzeyleri kavrayarak ilerleyebilecek. Böylece hem bulunduğu konumu değiştirebilecek hem de çalışacağı alana ulaştığında kendisini sabitleyebilecek.