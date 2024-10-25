Görüş Bildir
Haberler
TV
Uzak Şehir Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Kanal D Uzak Şehir Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

Uzak Şehir Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Kanal D Uzak Şehir Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 23:02

Kanal D'de yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 'Uzak Şehir ne zaman yayınlanacak?' sorusuna sonunda yanıt geldi. İşte Uzak Şehir dizisi yayın tarihi...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanal D'de yayınlanacak Uzak Şehir dizisi ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Uzak Şehir'in yayın tarihi belli oldu.

Kanal D'de yayınlanacak Uzak Şehir dizisi ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Uzak Şehir'in yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak.

Uzak Şehir konusu nedir?

Uzak Şehir konusu nedir?

Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın