Uzak Şehir Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Kanal D Uzak Şehir Yayın Tarihi Belli Oldu mu?
Uzak Şehir Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Kanal D Uzak Şehir Yayın Tarihi Belli Oldu mu?
Kanal D'de yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 'Uzak Şehir ne zaman yayınlanacak?' sorusuna sonunda yanıt geldi. İşte Uzak Şehir dizisi yayın tarihi...
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Kanal D'de yayınlanacak Uzak Şehir dizisi ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Uzak Şehir'in yayın tarihi belli oldu.
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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir, 11 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak.
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