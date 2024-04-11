Ürkmeden Edemeyeceksiniz: Denizin Derinlerinde Yaşayan En İlginç Bilinmeyen 10 Canlı

Denizlerde yaşayan en ilginç canlılar arasında Lobate taraklısı olarak adlandırılan ancak bilim insanlarının henüz ne olduğunu anlayamadığı bu canlı yer alıyor. Taraklılar sınıfında yer alsa da henüz kesinleşmemiş bu canlının gezegende en uzun geçmişe sahip varlıklardan biri olduğu söyleniyor.