Ürkmeden Edemeyeceksiniz: Denizin Derinlerinde Yaşayan En İlginç Bilinmeyen 10 Canlı
Ürkmeden Edemeyeceksiniz: Denizin Derinlerinde Yaşayan En İlginç Bilinmeyen 10 Canlı
Yapılan araştırmalar sonucunda öngörülen sonuçlara göre okyanusların henüz yalnızca %5'inin keşfedildiğini biliyor muydunuz? Uçsuz bucaksız mavi suların derinliklerinde neler olduğu, neler yaşandığı hepimiz için meçhul elbette. Doğal olarak bilmediğimiz deniz canlıları da mevcut. Biz de sizlere denizlerin derinliklerinde yaşayan 10 ilginç canlıyı paylaşıyoruz.
Keyifli okumalar!
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1. Cam Süngeri
2. Deniz Örümceği
3. Denizhıyarı
4. Sifonofor
5. Lobate Taraklısı
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6. Denizanası
7. Dumbo Ahtapotu
8. Polipler
9. Brisingida Denizyıldızı
10. Tespih Böceği
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