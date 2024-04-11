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Ürkmeden Edemeyeceksiniz: Denizin Derinlerinde Yaşayan En İlginç Bilinmeyen 10 Canlı

Ürkmeden Edemeyeceksiniz: Denizin Derinlerinde Yaşayan En İlginç Bilinmeyen 10 Canlı

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.04.2024 - 15:32

Yapılan araştırmalar sonucunda öngörülen sonuçlara göre okyanusların henüz yalnızca %5'inin keşfedildiğini biliyor muydunuz? Uçsuz bucaksız mavi suların derinliklerinde neler olduğu, neler yaşandığı hepimiz için meçhul elbette. Doğal olarak bilmediğimiz deniz canlıları da mevcut. Biz de sizlere denizlerin derinliklerinde yaşayan 10 ilginç canlıyı paylaşıyoruz.

Keyifli okumalar!

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1. Cam Süngeri

1. Cam Süngeri

Cam süngerleri oldukça faydalı ancak enteresan canlılar olarak karşımıza çıkıyor. İskeletleri, cam yapımında kullanılan silikadan oluşmasıyla dikkat çekiyor.

2. Deniz Örümceği

2. Deniz Örümceği

Karada pek çok çeşidine rastladığımız örümcekler, deniz altında da yaşam sürdüren türlere sahip. Metrelerce derinliklerde yaşayabilen örümcek familyasından Colossendeiade'nin, 15000 metre derinlikte yer aldığı görülmüştü.

3. Denizhıyarı

3. Denizhıyarı

Denizhıyarı familyasına ait olan Enypniastes, okyanusun derinliklerinde yaşamaktadır. Diğer denizhıyarlarından farklı gözükmesiyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda diğerleri gibi ulaşılabilir değildir elbette.

4. Sifonofor

4. Sifonofor

Dünyadaki en uzun canlı olarak bilinen sinofor, etçil bir hayvandır. Aynı zamanda avcıdır. Enteresan görüntüsünün yanı sıra, pek çok evrimsel akrabalık ilişkisi olduğu söylenir.

5. Lobate Taraklısı

5. Lobate Taraklısı

Denizlerde yaşayan en ilginç canlılar arasında Lobate taraklısı olarak adlandırılan ancak bilim insanlarının henüz ne olduğunu anlayamadığı bu canlı yer alıyor. Taraklılar sınıfında yer alsa da henüz kesinleşmemiş bu canlının gezegende en uzun geçmişe sahip varlıklardan biri olduğu söyleniyor.

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6. Denizanası

6. Denizanası

Denizlerde yaşayan en ilginç canlılar arasında, yüzeye yakın olmayan ve derinlerde yaşayan denizanaları yer alıyor. Fotoğraftaki denizanası fotoğrafı 2016 yılında Mariana Çukuru yakınlarında çekildi. Korkutucu görüntüsüyle tüylerimizi diken diken eden bu denizanasının Crossota cinsine ait bir hydromedusa olduğu söyleniyor.

7. Dumbo Ahtapotu

7. Dumbo Ahtapotu

Diğer bir isimleri Grimpoteuthis'dir. Görüntü olarak oldukça ilginç ve kimilerine göre sempatik bulunmaktadır. 3000 ila 4000 metre derinliklerde yaşar.

8. Polipler

8. Polipler

Uzmanların söylediklerine göre polipler, denizanaları ile akraba familyalara sahip. Fakat görüntüleri bir hayli farklı. Beslenme şekilleri de tıpkı görünümleri gibi enteresan. Kendilerini bir kayaya sabitlemelerinin ardından, dokunaca sahip ağızlarıyla yakınlarından geçen yiyecekleri avlamaya çalışıyorlar.

9. Brisingida Denizyıldızı

9. Brisingida Denizyıldızı

Görünüşüyle diğer denizyıldızlarından oldukça farklı olan Brisingida, beslenmek için çok sayıda kola sahip. Kendileri 2000 metre derinliklerde yaşayabilmeleriyle de dikkat çekiyor.

10. Tespih Böceği

10. Tespih Böceği

Deniz tespih böcekleri, hap böceklerinin yakın akrabasıdır. Denizlerde yaşayan en ilginç hayvanlar arasında yer alır. Yetişkin bir insan ayağı kadar büyüyebilmektedirler. Bir kez beslenmelerinin ardından bir sene boyunca hiç avlanmadan ve besin tüketmeden yaşayabilirler.

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