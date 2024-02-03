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Ürdün’de 3 Askerlerini Kaybetmişlerdi: ABD’den Misillime!

Ürdün’de 3 Askerlerini Kaybetmişlerdi: ABD’den Misillime!

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.02.2024 - 08:35

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dün gece saatlerinde Irak ve Suriye’de bulunan ve İran’ın kontrol ettiği üslere hava saldırısı düzenledi. Yapılan açıklamada, 85 hedefin vurulduğu ifade edilirken, Irak ise ülkenin egemenliğinin ihlal edildiğini paylaşarak ABD’ye tepki gösterdi.

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ABD’nin Suriye-Ürdün sınırında bulunan üssüne 28 Ocak’ta saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD’nin Suriye-Ürdün sınırında bulunan üssüne 28 Ocak’ta saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrasında ciddi bir karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrasında ciddi bir karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, , Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, , Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

Irak yönetimi ise ülkenin batısındaki ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

Irak yönetimi ise ülkenin batısındaki ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

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