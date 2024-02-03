Ürdün’de 3 Askerlerini Kaybetmişlerdi: ABD’den Misillime!
Ürdün’de 3 Askerlerini Kaybetmişlerdi: ABD’den Misillime!
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ABD’nin Suriye-Ürdün sınırında bulunan üssüne 28 Ocak’ta saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrasında ciddi bir karşılık vereceklerini söylemişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, , Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.
Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.
Irak yönetimi ise ülkenin batısındaki ABD saldırılarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.
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