Ürdün’de 3 Askerlerini Kaybetmişlerdi: ABD’den Misillime!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dün gece saatlerinde Irak ve Suriye’de bulunan ve İran’ın kontrol ettiği üslere hava saldırısı düzenledi. Yapılan açıklamada, 85 hedefin vurulduğu ifade edilirken, Irak ise ülkenin egemenliğinin ihlal edildiğini paylaşarak ABD’ye tepki gösterdi.