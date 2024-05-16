Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ünlü Sihirbaz David Copperfield'a Taciz Suçlaması: Taciz Sırasında 18 Yaşından Küçük Olduklarını Söylediler

Ünlü Sihirbaz David Copperfield'a Taciz Suçlaması: Taciz Sırasında 18 Yaşından Küçük Olduklarını Söylediler

Taciz
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 11:49

ABD'li ünlü sihirbaz David Copperfield, 16 kadını taciz etmekle suçlanıyor. Kadınların yarısından fazlasının tacize uğradığında 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, Copperfield'ın avukatları iddiaları 'yanlış' ve 'mantıksız' olarak değerlendirdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

ABD'li ünlü sihirbaz David Copperfield hakkında 16 kadın, taciz ve uygunsuz davranışta bulunma suçlamasında bulundu.

ABD'li ünlü sihirbaz David Copperfield hakkında 16 kadın, taciz ve uygunsuz davranışta bulunma suçlamasında bulundu.

Guardian'ın haberine göre, iddiaların yarısından fazlası, taciz sırasında 18 yaşından küçük olduklarını söyleyen kadınlardan gelirken, bazıları ise 15 yaşından küçük olduklarını söyledi.

Guardian'ın haberine göre, iddiaların yarısından fazlası, taciz sırasında 18 yaşından küçük olduklarını söyleyen kadınlardan gelirken, bazıları ise 15 yaşından küçük olduklarını söyledi.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, Kendisine yönelik iddialar arasında, üç kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce onlara ilaç verdiği de yer alıyor. 67 yaşındaki sihirbazın reddettiği iddialar 1980'lerin sonundan 2014'e kadar uzanıyor.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre, Kendisine yönelik iddialar arasında, üç kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce onlara ilaç verdiği de yer alıyor. 67 yaşındaki sihirbazın reddettiği iddialar 1980'lerin sonundan 2014'e kadar uzanıyor.

Kadınlardan bazıları Guardian'a Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinden sonra konuşabildiklerini söyledi.

Kadınlardan bazıları Guardian'a Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinden sonra konuşabildiklerini söyledi.

David Copperfield'ın avukatları ise iddiaları yalanladı. Avukatları Guardian'a verdikleri yazılı yanıtta, Copperfield'in 'bırakın reşit olmayan biriyle, hiç kimseyle uygunsuz bir davranışta bulunmadığını' öne sürdü. Avukatlar ayrıca Copperfield'in, kadınları taciz hikayelerini ifşa etmeye teşvik eden #MeToo hareketinin bir destekçisi olduğunu söyledi. Copperfield'ın avukatları, suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

David Copperfield'ın avukatları ise iddiaları yalanladı. Avukatları Guardian'a verdikleri yazılı yanıtta, Copperfield'in 'bırakın reşit olmayan biriyle, hiç kimseyle uygunsuz bir davranışta bulunmadığını' öne sürdü. Avukatlar ayrıca Copperfield'in, kadınları taciz hikayelerini ifşa etmeye teşvik eden #MeToo hareketinin bir destekçisi olduğunu söyledi. Copperfield'ın avukatları, suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito...

Neden bu suçlamalar olmadan yeryüzunden kaybolmadin tacizci pustfield :/