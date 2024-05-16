Ünlü Sihirbaz David Copperfield'a Taciz Suçlaması: Taciz Sırasında 18 Yaşından Küçük Olduklarını Söylediler
Ünlü Sihirbaz David Copperfield'a Taciz Suçlaması: Taciz Sırasında 18 Yaşından Küçük Olduklarını Söylediler
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'li ünlü sihirbaz David Copperfield hakkında 16 kadın, taciz ve uygunsuz davranışta bulunma suçlamasında bulundu.
Guardian'ın haberine göre, iddiaların yarısından fazlası, taciz sırasında 18 yaşından küçük olduklarını söyleyen kadınlardan gelirken, bazıları ise 15 yaşından küçük olduklarını söyledi.
Habertürk'te yer alan bilgiye göre, Kendisine yönelik iddialar arasında, üç kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce onlara ilaç verdiği de yer alıyor. 67 yaşındaki sihirbazın reddettiği iddialar 1980'lerin sonundan 2014'e kadar uzanıyor.
Kadınlardan bazıları Guardian'a Copperfield ile yaşadıkları iddia edilen deneyimler hakkında ancak #MeToo hareketinden sonra konuşabildiklerini söyledi.
David Copperfield'ın avukatları ise iddiaları yalanladı. Avukatları Guardian'a verdikleri yazılı yanıtta, Copperfield'in 'bırakın reşit olmayan biriyle, hiç kimseyle uygunsuz bir davranışta bulunmadığını' öne sürdü. Avukatlar ayrıca Copperfield'in, kadınları taciz hikayelerini ifşa etmeye teşvik eden #MeToo hareketinin bir destekçisi olduğunu söyledi. Copperfield'ın avukatları, suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Neden bu suçlamalar olmadan yeryüzunden kaybolmadin tacizci pustfield :/