Ünlü Sihirbaz David Copperfield'a Taciz Suçlaması: Taciz Sırasında 18 Yaşından Küçük Olduklarını Söylediler

ABD'li ünlü sihirbaz David Copperfield, 16 kadını taciz etmekle suçlanıyor. Kadınların yarısından fazlasının tacize uğradığında 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, Copperfield'ın avukatları iddiaları 'yanlış' ve 'mantıksız' olarak değerlendirdi.