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Ünlü Pop Şarkıcı Dua Lipa Bir Dergiye Verdiği Röportajda Gazze'de Yaşananlar İçin "Sesini Yükselten Yok" Dedi

Ünlü Pop Şarkıcı Dua Lipa Bir Dergiye Verdiği Röportajda Gazze'de Yaşananlar İçin "Sesini Yükselten Yok" Dedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 21:55

Pop şarkıların yıldız ismi haline gelen Dua Lipa ünlü bir dergiye verdiği röportajında Gazze'deki savaş hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Detaylar içeriğimizde👇

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Çıkardığı şarkıların her biriyle günümüzde kendinini kanıtlamış isimlerden biri olan Dua Lipa'yı çoğumuz tanıyoruz.

Çıkardığı şarkıların her biriyle günümüzde kendinini kanıtlamış isimlerden biri olan Dua Lipa'yı çoğumuz tanıyoruz.

Hit şarkıların yıldızı pop şarkıcı Dua Lipa gerçekleştirdiği bir dergi çekiminde olay pozlara imza attı.

Hit şarkıların yıldızı pop şarkıcı Dua Lipa gerçekleştirdiği bir dergi çekiminde olay pozlara imza attı.
www.rollingstone.com

Önümüzdeki Grammy ödüllerinde ana sahnelerden birini gerçeklecek isim, derginin kapağına bu kareyle yerleşti.

Önümüzdeki Grammy ödüllerinde ana sahnelerden birini gerçeklecek isim, derginin kapağına bu kareyle yerleşti.
i.dailymail.co.uk

Dergiye verdiği röportajda Gazze'de 7 Ekim'den günümüze devam etmekte olan savaşla ilgili sorulara cevap verdi şarkıcı.

www.rollingstone.com

“Ve şunu söylemek zorundayım: Hamas’ın yaptıklarına göz yummuyorum... Her hayat değerlidir. Kaybedilen her İsrailli için ve 7 Ekim’de yaşananlar için çok üzülüyorum. Şu anda bakmamız gereken şey Gazze’de kaç kişinin hayatını kaybettiği, masum siviller ve kaybedilen hayatlar. Yaşanan insani kriz ve olması gereken insani ateşkes konusunda tavır alan ve sesini yükselten yeterli sayıda dünya lideri yok.” sözlerini söyledi güzel isim.

“Ve şunu söylemek zorundayım: Hamas’ın yaptıklarına göz yummuyorum... Her hayat değerlidir. Kaybedilen her İsrailli için ve 7 Ekim’de yaşananlar için çok üzülüyorum. Şu anda bakmamız gereken şey Gazze’de kaç kişinin hayatını kaybettiği, masum siviller ve kaybedilen hayatlar. Yaşanan insani kriz ve olması gereken insani ateşkes konusunda tavır alan ve sesini yükselten yeterli sayıda dünya lideri yok.” sözlerini söyledi güzel isim.
celebmafia.com
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