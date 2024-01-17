Ünlü Pop Şarkıcı Dua Lipa Bir Dergiye Verdiği Röportajda Gazze'de Yaşananlar İçin "Sesini Yükselten Yok" Dedi
Ünlü Pop Şarkıcı Dua Lipa Bir Dergiye Verdiği Röportajda Gazze'de Yaşananlar İçin "Sesini Yükselten Yok" Dedi
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Çıkardığı şarkıların her biriyle günümüzde kendinini kanıtlamış isimlerden biri olan Dua Lipa'yı çoğumuz tanıyoruz.
Hit şarkıların yıldızı pop şarkıcı Dua Lipa gerçekleştirdiği bir dergi çekiminde olay pozlara imza attı.
Önümüzdeki Grammy ödüllerinde ana sahnelerden birini gerçeklecek isim, derginin kapağına bu kareyle yerleşti.
Dergiye verdiği röportajda Gazze'de 7 Ekim'den günümüze devam etmekte olan savaşla ilgili sorulara cevap verdi şarkıcı.
“Ve şunu söylemek zorundayım: Hamas’ın yaptıklarına göz yummuyorum... Her hayat değerlidir. Kaybedilen her İsrailli için ve 7 Ekim’de yaşananlar için çok üzülüyorum. Şu anda bakmamız gereken şey Gazze’de kaç kişinin hayatını kaybettiği, masum siviller ve kaybedilen hayatlar. Yaşanan insani kriz ve olması gereken insani ateşkes konusunda tavır alan ve sesini yükselten yeterli sayıda dünya lideri yok.” sözlerini söyledi güzel isim.
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