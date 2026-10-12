Ünlü Oyuncu Eski Eşinin Düğününde Nikah Memuru Oldu!

1975 doğumlu, yani bugün 51 yaşında olan Tobey Maguire, 2002'de Sam Raimi'nin Örümcek Adam filmiyle dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Peter Parker'ı üç film boyunca canlandıran oyuncu; Pleasantville, Seabiscuit ve Muhteşem Gatsby gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.

Hayranlarını asıl heyecanlandıran ise 2021'de Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta kostümü yeniden giymesi oldu. Çocuk oyuncu oldukları yıllardan beri süren Leonardo DiCaprio dostluğu da Hollywood'un en bilinen arkadaşlıklarından.