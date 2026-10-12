Ünlü Oyuncu Eski Eşinin Düğününde Nikah Memuru Oldu!
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Örümcek Adam'ın yıldızı Tobey Maguire, boşanması daha geçen ay kesinleşen eski eşi Jennifer Meyer'ın Hawaii'deki düğününde hiç beklenmedik bir rolle sahne aldı. Davet listesinde Leonardo DiCaprio'dan Jeff Bezos'a uzanan isimlerin yer aldığı düğüne damga vuran isim Tobey Maguire oldu. Çünkü Maguire, eski eşinin nikahını kıydı!
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Tobey Maguire, Örümcek Adam üçlemesiyle bir kuşağın süper kahramanı olan Hollywood yıldızlarından biri.
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Tobey Maguire, Hawaii'deki törende eski eşi Jennifer Meyer'ı Geoff Ogunlesi ile bizzat evlendirdi.
Jennifer Meyer'ın yeni eşi Geoff Ogunlesi, Nijeryalı milyarder Adebayo Ogunlesi'nin müzik yöneticisi oğlu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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