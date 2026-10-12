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Ünlü Oyuncu Eski Eşinin Düğününde Nikah Memuru Oldu!

Ünlü Oyuncu Eski Eşinin Düğününde Nikah Memuru Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 12:09
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Örümcek Adam'ın yıldızı Tobey Maguire, boşanması daha geçen ay kesinleşen eski eşi Jennifer Meyer'ın Hawaii'deki düğününde hiç beklenmedik bir rolle sahne aldı. Davet listesinde Leonardo DiCaprio'dan Jeff Bezos'a uzanan isimlerin yer aldığı düğüne damga vuran isim Tobey Maguire oldu. Çünkü Maguire, eski eşinin nikahını kıydı!

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Tobey Maguire, Örümcek Adam üçlemesiyle bir kuşağın süper kahramanı olan Hollywood yıldızlarından biri.

Tobey Maguire, Örümcek Adam üçlemesiyle bir kuşağın süper kahramanı olan Hollywood yıldızlarından biri.

1975 doğumlu, yani bugün 51 yaşında olan Tobey Maguire, 2002'de Sam Raimi'nin Örümcek Adam filmiyle dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Peter Parker'ı üç film boyunca canlandıran oyuncu; Pleasantville, Seabiscuit ve Muhteşem Gatsby gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.

Hayranlarını asıl heyecanlandıran ise 2021'de Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta kostümü yeniden giymesi oldu. Çocuk oyuncu oldukları yıllardan beri süren Leonardo DiCaprio dostluğu da Hollywood'un en bilinen arkadaşlıklarından.

Tobey Maguire, Hawaii'deki törende eski eşi Jennifer Meyer'ı Geoff Ogunlesi ile bizzat evlendirdi.

Tobey Maguire, Hawaii'deki törende eski eşi Jennifer Meyer'ı Geoff Ogunlesi ile bizzat evlendirdi.

Asıl bomba 10 Ekim'de Hawaii'deki Four Seasons Resort Lanai'de patladı. TMZ'nin haberine göre Jennifer Meyer, müzik yöneticisi Geoff Ogunlesi ile evlenirken nikahı kıyan isim Tobey Maguire'dı. Yani oyuncu, eski eşi başka bir adama 'evet' derken töreni yöneten kişi olarak tam karşısında duruyordu.

Çiftin çocukları Ruby ve Otis de törende yer aldı. Davetliler de en az bu an kadar konuşuldu: Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti, Jeff Bezos ve eşi Lauren Sánchez Bezos, Courteney Cox ve Rachel Zoe düğündeydi. TMZ ise haberini, çoğu insanın eski eşinden bir mesaj bile alamadığını hatırlatarak bitirdi.

Jennifer Meyer'ın yeni eşi Geoff Ogunlesi, Nijeryalı milyarder Adebayo Ogunlesi'nin müzik yöneticisi oğlu.

Jennifer Meyer'ın yeni eşi Geoff Ogunlesi, Nijeryalı milyarder Adebayo Ogunlesi'nin müzik yöneticisi oğlu.

'Jennifer Meyer'ın yeni eşi kim?' sorusu da merak uyandırdı. Geoff Ogunlesi, The Ogunlesi Group'un kurucusu ve Nijeryalı milyarder Adebayo Ogunlesi'nin oğlu. Meyer'dan 15 yaş küçük olan Ogunlesi, Ağustos 2024'te zümrüt kesim pırlanta bir yüzükle evlenme teklif etmişti. Çift bu yaz bir kız bebek de kucakladı.

Mücevher tasarımcısı Meyer'ın Maguire ile hikâyesi 2007'de, yine Hawaii'de kıyılan bir nikahla başlamıştı. Ruby ve Otis'in ebeveynleri olan çift 2016'da yollarını ayırdı ama ayrılık sebebine hiç girmedi, yalnızca çocuklarına odaklanacaklarını söyledi.  Aradaki dostluk ise hiç bozulmadı. Meyer, 2024 Babalar Günü'nde paylaştığı mesajda Maguire'ı 'en harika baba' diye anmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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