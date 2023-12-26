Ünlü Model Paris Hilton Aylar Önce İsmini Koyduğu Kızı London'ı Sonunda Taşıyıcı Anne Sayesinde Kucağına Aldı

Ünlü model Paris Hilton, yıllardır kız çocuk istediğini ve adını London koyacağını çeşitli ortamlarda dile getiriyor. Fakat ilk çocuğu erkek olunca adını Phoenix koymuş ve epey konuşulmuştu. Çok geçmeden kızını da kucağına alan model bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Detaylara birlikte bakalım👇