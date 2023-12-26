Ünlü Model Paris Hilton Aylar Önce İsmini Koyduğu Kızı London'ı Sonunda Taşıyıcı Anne Sayesinde Kucağına Aldı
Ünlü Model Paris Hilton Aylar Önce İsmini Koyduğu Kızı London'ı Sonunda Taşıyıcı Anne Sayesinde Kucağına Aldı
Ünlü model Paris Hilton, yıllardır kız çocuk istediğini ve adını London koyacağını çeşitli ortamlarda dile getiriyor. Fakat ilk çocuğu erkek olunca adını Phoenix koymuş ve epey konuşulmuştu. Çok geçmeden kızını da kucağına alan model bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Detaylara birlikte bakalım👇
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Ünlü model Paris Hilton'u güzelliğiyle ve fiziğiyle duymayan yoktur. Skandallarıyla magazin dünyasında ses getiren bir isim olur kendisi.
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip Hilton bir çok alanda gördüğümüz biri, aynı zamanda dünyanın en çok tanınan modellerinden biri.
Carter Raum ile evliliklerinde tüp bebek tedavisine başvuran güzel model, 2023 yılında taşıyıcı anne sayesinde iki bebek sahibi oldu.
Kendisi ilk anneliğini oğlu Phoenix ile sevenlerine duyurmuştu. Dünyaya geldikten aylar sonra bakıcılardan altını değiştirmeyi öğrenmesi ve bunu daha önce hiç yapmamış olması büyük olay yaratmıştı hatırlarsınız.
Geçtiğimiz ay oğlu Phoenix ile paylaştığı bu fotoğrafı "Kızımız London'ı pembe bir Noel ile kutluyoruz! 💕💕🎄💕💕" notuyla paylaşmıştı.
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Kızı London'ı büyük bir heyecanla beklediğini her paylaşımında dile getiriyor Paris Hilton.
Sonunda kızı London'ı kucağına alabilen güzel model, Noel için ailesiyle birlikte poz verdi, sevenlerinden birçok beğeni ve yorum topladı.
Son olarak Hilton, Noel'den tek dileğini "Hayatımın geri kalanını şirin ekibimle geçirmek" olarak paylaştı.
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