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Ünlü İsimlerin Işık Şefliğini Yapan Mustafa Kap Geçtiğimiz Gece Gerçekleşen Hande Yener Sahnesinde Vefat Etti

Ünlü İsimlerin Işık Şefliğini Yapan Mustafa Kap Geçtiğimiz Gece Gerçekleşen Hande Yener Sahnesinde Vefat Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2024 - 09:11

Geçtiğimiz gece Hande Yener bir markanın 10. yıl kutlamaları için özel bir etkinlikte sahne aldı. Fakat gece acı bir olayla son buldu. Kariyeri boyunca Ajda Pekkan, Melek Mosso, Sıla, Gülben Ergen, Bengü gibi birbirinden ünlü isimlerin sahnesinde emek gösteren ışık şefi Mustafa Kap dün gece hayatını yitirdi. Hande Yener'in konserinin ardından kalp krizi geçiren Mustafa Kap'ın vefat haberini eşi Arzu Kap duyurdu.

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Ajda Pekkan, Bengü, Hande Yener, Sıla, Melek Mosso, Gülben Ergen gibi birbirinden ünlü isimlerin sahnelerini kusursuz hale getirmek için emek gösteren ışık şefi Mustafa Kap dün gece hayatını kaybetti.

Ajda Pekkan, Bengü, Hande Yener, Sıla, Melek Mosso, Gülben Ergen gibi birbirinden ünlü isimlerin sahnelerini kusursuz hale getirmek için emek gösteren ışık şefi Mustafa Kap dün gece hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gece Hande Yener'in özel bir etkinlik için verdiği sahnede ışıklardan sorumlu olan Mustafa Kap'ın gece sonunda kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz gece Hande Yener'in özel bir etkinlik için verdiği sahnede ışıklardan sorumlu olan Mustafa Kap'ın gece sonunda kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Kap'ın acı haberini eşi Arzu Kap yaptığı paylaşımla duyurdu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Kap'ın acı haberini eşi Arzu Kap yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dört gün önce yeni yaşını bu anlarla kutlayan sahne emekçisinin vefatı müzik dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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