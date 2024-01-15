Ünlü Gazeteci 'Kallavi Bir Yer' Diye Yazdı: Yiğit Bulut İçin Yeni Görev İddiası!
Ünlü Gazeteci 'Kallavi Bir Yer' Diye Yazdı: Yiğit Bulut İçin Yeni Görev İddiası!
Gazeteci yazar Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un yeni bir göreve atanacağını iddia etti. Atilla, söz konusu atama için ayrıca 'Kallavi bir yer' bilgisi aldığını söyledi.
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Gazeteci yazar Talat Atilla, 15 Ocak'ta Türktime’da kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a yeni bir görevlendirme yapılacağını iddia etti.
Atilla, yazısında söz konusu görev yerine dair bilgi alamadığını ancak kaynağının bu yeri “Kallavi” olarak tanımladığını yazdı.
Atilla'nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: "Bulut'un son anda değişiklik olmazsa kritik bir göreve geleceğine yönelik bir bilgi aldım. Neresi olduğunu öğrenemedim ama haber kaynağım "kallavi bir yer" tanımlaması yaptı. Bekleyip görelim!”
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