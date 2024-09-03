Üniversiteye Hazırlık Sürecini Geçireceğiniz Eğitim Kurumunda Bulunması Gereken 10 Özellik

Artık hayatımızda her şey teknolojik bir hale geliyor, tabii ki ders çalışırken de bir şeyler öğrenirken de teknolojik bir altyapı oldukça önemli. Eğitim kurumunda yer alan akıllı tahtalar, tabletler ve olanaklar da bu süreçte çok büyük destek olacaktır.