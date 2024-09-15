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Üniversiteye Hazırlık Sırasında Çalışma Veriminizi Arttıracak 13 Alışkanlık

etiket Üniversiteye Hazırlık Sırasında Çalışma Veriminizi Arttıracak 13 Alışkanlık

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 20:31

Üniversite sınavına hazırlık süreci, hayatının en stresli dönemlerinden biri olabilir. Günlerce çalışmak, sürekli test çözmek, konu tekrarları yapmak derken kafayı sıyırmak işten bile değil. Ama dur! Hayatını biraz daha kolaylaştıracak, motivasyonunu arttıracak ve en önemlisi seni bu süreçte biraz olsun güldürecek 13 harika alışkanlığı senin için derledik. Hazırsan başlayalım!

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1. Sabah alarmlarını coşturun!

Tek bir alarmla uyanmayı mı düşünüyorsun? Ah, o tatlı hayaller… Bir alarm yetmez, yetmez! Sabahları uyanmak için bir değil, beş alarm kur. Birinci alarm “Hadi kalk” der, ikinci “Gerçekten kalk” diye uyarır, üçüncü “Şaka yapmıyorum, kalk!” diye bağırır. Beşinci alarmda artık çaresiz uyanırsınız. Bu işin başka yolu yok!

2. Kahveyi kucakla!

Eğer kahveyle aranız yoksa, bu dostluğu bir an önce kurmalısınız. Üniversiteye hazırlık süreci boyunca kahve senin en yakın arkadaşın olacak. Özellikle sabaha karşı 3'te, gözlerin kapanmak üzereyken o ilk yudumu aldığında hayatına tekrar dönmüş gibi hissedeceksin. 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' derler ya, bu süreçte o hatırla yıllar boyu devam edeceksiniz.

3. Notlarını renk cümbüşüne dönüştür!

Düz, sıkıcı notlar mı alıyorsun? Asla! Çalışma notların bir gökkuşağını andırmalı. Sarı, yeşil, mavi, pembe, turuncu… Tüm renkleri kullan. Renkli kalemler sadece ders çalışmayı eğlenceli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda konuları zihninde daha kolay hatırlamana yardımcı olur. Renkler arasında kaybolarak, sınavlarda başarılı olmanın tadını çıkar!

4. Not alırken dev harflerle yaz!

Hoca tahtaya bir şey yazıyor ya, işte onu öyle küçücük not almak yok. Büyük yaz, çok büyük yaz! Altını çiz, yanına ünlem koy, gerekirse her sayfanın başına bir dev 'DİKKAT!' yazısı ekle. Büyük yazılar, ders çalışırken sana kendini önemli hissettirecek ve ders çalışmaya odaklanmanı kolaylaştıracak.

5. Teneffüslerde sosyal medya turları!

Birazcık Instagram’a, Twitter’a, TikTok’a göz atmadan ders çalışmak olur mu? Olamaz! Ama burada dikkat, sosyal medya molalarını zamanında sonlandırman önemli. 5 dakikalık molada bir sosyal medya turu yapabilirsin, ama kendini 5 saat sonra hâlâ ekrana bakarken bulma. Sınır koy kendine, disiplini elden bırakma!

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6. Göz kapaklarına şekerleme molaları!

Yorgun musun? Göz kapakların mı ağırlaştı? O zaman hemen 5 dakikalık bir şekerleme yap. Gözlerini kapat ve zihnini dinlendir. Ama dikkat et, çok fazla dinlenirsen tüm günü uyuyarak geçirebilirsin. Kısa, tatlı bir mola, sonra derslere tam gaz devam!

7. Kütüphanelerde farklı masalarda çalışma turu!

Evde çalışmak bir noktadan sonra sıkıcı gelebilir. O zaman kütüphaneye gidebilirsin, ortam değişikliği her zaman iyi gelir. Ama aynı masada oturmak zorunda değilsin! Bir masadan sıkıldığında diğerine geç, bir tur at, kendini yenileyin. Kim bilir, belki de doğru masayı bulana kadar kütüphaneyi tavaf edersin.

8. Bu sınavı geçer miyim? Düşüncesiyle yüzleş!

Sınav öncesi herkes biraz panikler. 'Ya geçemezsem?', 'Ya başarısız olursam?' diye düşünmekten kendinizi alamazsınız. Bu düşünceler doğal, ama önemli olan bunların seni ele geçirmesine izin vermemek. Sınavdan önce biraz kaygılanmak normaldir ama unutman, her şeyin bir çözümü vardır. Başarısızlık korkusu yerine kendine güven ve sınava hazırlanmak için elinden gelenin en iyisini yap.

9. Motivasyon müziği playlistiniz hazır olsun!

Müzik olmadan ders çalışmak? Mümkün değil! Kendine motivasyon veren bir müzik listesi oluştur. En sevdiğin şarkılarla dolu bir liste, çalışma temponu yükseltecek ve seni odaklanmaya teşvik edecektir. Aramızda kalsın ama arada bir dans molası vermek de serbest!

10. Zaman yönetimi şampiyonu olun!

Zaman yönetimi, sınavlara hazırlanmanın en kritik noktalarından biri. Eğer zamanı iyi yönetmezsen, çalışmaların bir anda kaosa dönüşebilir. Bu yüzden kendine bir program yap, 25 dakika ders çalışıp 5 dakika mola vermek gibi basit ama etkili bir sistem uygula. Pomodoro tekniği burada en büyük yardımcınız olabilir!

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11. Arkadaşlarınızla taktik toplantıları yapın!

Konu anlamadığında yalnız kalmak zorunda değilsin. Arkadaşlarınla bir araya gel, birlikte çalış ve taktik toplantıları yap. Kendi aranızda mini dersler verin, konuları tartışın. Hem daha eğlenceli olur hem de konuları anlamanız kolaylaşır. Bu toplantılar sırasında espri yapmayı ve birbirinizi motive etmeyi de unutmayın!

12. Gece yarısı ilhamlarına hazırlıklı olun!

Bazı insanlar gece çalışmaktan nefret eder, ama bazıları için en iyi fikirler gece gelir. Eğer bir gece yarısı ilham gelirse, hemen kalk ve not al. Yanınızda her zaman bir defter bulundurun, çünkü en iyi fikirler genellikle gece gelir ve uykulu halinle sabaha kadar unutulabilir. İlham geldiğinde onu kaçırma!

13. Son olarak, kendini takdir etmeyi unutma.

Üniversite sınavı çok önemli olabilir ama sen daha önemlisin. Küçük başarılarını kutla, kendine ödüller ver. Bazen en büyük başarı, kendini motive edebilmek ve strese kapılmadan bu süreci atlatmaktır. Kendine güven, çünkü bu süreci en iyi şekilde tamamlayacak olan sensin, hiçbir şey son değildir!

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