Üniversiteye Hazırlık Sırasında Çalışma Veriminizi Arttıracak 13 Alışkanlık

Sınav öncesi herkes biraz panikler. 'Ya geçemezsem?', 'Ya başarısız olursam?' diye düşünmekten kendinizi alamazsınız. Bu düşünceler doğal, ama önemli olan bunların seni ele geçirmesine izin vermemek. Sınavdan önce biraz kaygılanmak normaldir ama unutman, her şeyin bir çözümü vardır. Başarısızlık korkusu yerine kendine güven ve sınava hazırlanmak için elinden gelenin en iyisini yap.