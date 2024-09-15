Üniversiteye Hazırlık Sırasında Çalışma Veriminizi Arttıracak 13 Alışkanlık
Üniversiteye Hazırlık Sırasında Çalışma Veriminizi Arttıracak 13 Alışkanlık
Üniversite sınavına hazırlık süreci, hayatının en stresli dönemlerinden biri olabilir. Günlerce çalışmak, sürekli test çözmek, konu tekrarları yapmak derken kafayı sıyırmak işten bile değil. Ama dur! Hayatını biraz daha kolaylaştıracak, motivasyonunu arttıracak ve en önemlisi seni bu süreçte biraz olsun güldürecek 13 harika alışkanlığı senin için derledik. Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah alarmlarını coşturun!
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2. Kahveyi kucakla!
3. Notlarını renk cümbüşüne dönüştür!
4. Not alırken dev harflerle yaz!
5. Teneffüslerde sosyal medya turları!
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6. Göz kapaklarına şekerleme molaları!
7. Kütüphanelerde farklı masalarda çalışma turu!
8. Bu sınavı geçer miyim? Düşüncesiyle yüzleş!
9. Motivasyon müziği playlistiniz hazır olsun!
10. Zaman yönetimi şampiyonu olun!
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