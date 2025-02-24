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Üniversite Seçiminde Mutlaka Aklında Olması Gereken 12 Kriter

etiket Üniversite Seçiminde Mutlaka Aklında Olması Gereken 12 Kriter

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 11:16

Üniversite seçimi, hayatının belki de en heyecan verici kararı ama bir o kadar da kafa karıştırıcı olabilir. Nerede okuyacaksın, ne okuyacaksın, nasıl bir ortam seni bekliyor derken bir sürü soru aklında uçuşuyor olabilir.

Biz senin yerine bu soruları düşünüp dikkat etmen gereken kriterleri aşağıda sıraladık! 👇

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1. Akademik başarı ve program çeşitliliğine odaklan.

'Hangi üniversite daha iyi?' diye sormak yerine istediğin bölümün nerede daha iyi olduğuna odaklan. Farklı disiplinlerden dersler alabileceğin bir ortam varsa tadından yenmez.

2. Kampüs ve şehir hayatını göz önünde bulundur.

Kütüphanede zaman geçireceğin kadar sosyal hayatın da önemli olduğunu unutma. Küçük bir kasabada mı yoksa büyük bir şehirde mi mutlu olursun? Kendine uygun ortamı seç.

3. Seçeceğin üniversitenin yurt dışı fırsatlarını muhakkak öğren.

Eğer İngiltere, Kanada ya da İrlanda gibi ülkelerde eğitim almayı düşünüyorsan üniversitenin sunduğu uluslararası bağlantıları kontrol et. Eğitim hayatına kendi üniversitende başlayıp başka bir ülkede devam etmek şahane bir seçenek olabilir.

4. Eğitim ücretleri ve burs imkanları da önemli kriterler arasında yer alıyor.

Gerçekçi olmak gerekirse eğitim masrafları da büyük bir etken. Burs seçeneklerini araştırmadan karar verme. Hem cebin rahat eder hem de motivasyonun artar.

5. Mezuniyet sonrası iş olanakları zengin olmalı.

Evet, belki mezuniyet çok uzak görünüyor ama üniversitenin mezunlarına sağladığı iş bağlantılarını da göz önünde bulundur. Özellikle İngiltere ve Kanada’da birçok üniversite bu konuda destek sunuyor.

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6. E o kadar kriter arasında yabancı dilin de önemli olduğunu vurgulamamız lazımdı!

Eğitim alacağın ülkenin ana dilinde ne kadar iyi olduğuna bir bak. İngilizce konusunda kendini geliştirebileceğin bir program seçmek senin için uzun vadede bir yatırım olur.

7. Öğrenci kulüpleri ve sosyal etkinlikler olmazsa olmaz!

Sadece ders çalışarak dört ya da beş yıl geçmez, değil mi? İlgi alanlarına uygun kulüpler ve etkinliklerle dolu bir üniversite hayatı, sana unutulmaz anılar bırakır. Yeni yerler, yeni insanlar ve bambaşka dünyalara atım atmanı isteriz.

8. Barınma bir sorun değil, bir seçenek olmalı.

Üniversitenin sunduğu yurt imkanları nasıl? Kampüse yakın uygun fiyatlı konaklama bulabilecek misin? Yeni bir yerde yaşamak, heyecanlı olduğu kadar rahat da olmalı.

9. Aldığın eğitimi staj ve çeşitli uygulamalarla pratiğe dökebilmeyi de düşünmelisin.

Teoriyi pratiğe dökmek için staj imkanlarına göz atmayı unutma. Amerika ve Avustralya gibi ülkelerde üniversiteler, staj konusunda geniş seçenekler sunabiliyor.

10. Üniversitenin tanınırlığı ve geçmişi, eğitim hayatını büyük ölçüde etkileyecek.

Üniversitenin marka değeri, özellikle yurt dışında eğitim alanlar için önemli olabilir. Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki yerine bir göz atmanda fayda olacaktır.

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11. Yıllarını geçireceğin okulun bulunduğu şehirde iklim koşulları nasılmış bir bak.

Evet, bu biraz basit bir kriter gibi görünebilir ama yıl boyu yağmurla uğraşmayı istemiyorsan, mesela İngiltere’nin havasına önceden bir alışmaya çalış. Kanada’nın kışları da sert geçer, hazırlıklı ol.

12. Son olarak kendi iç huzurunu da hesaba katarak akıllıca bir seçim yap!

Üniversiteyi seçerken hislerine de kulak ver. Hangi yer seni daha çok heyecanlandırıyorsa ve hangi ortamda kendini daha çok ait hissedeceksen orayı seç. Çünkü en iyi karar, kendini en mutlu hissettiğin yerde aldığın karardır.

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