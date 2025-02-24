Üniversite Seçiminde Mutlaka Aklında Olması Gereken 12 Kriter

Üniversite seçimi, hayatının belki de en heyecan verici kararı ama bir o kadar da kafa karıştırıcı olabilir. Nerede okuyacaksın, ne okuyacaksın, nasıl bir ortam seni bekliyor derken bir sürü soru aklında uçuşuyor olabilir.

Biz senin yerine bu soruları düşünüp dikkat etmen gereken kriterleri aşağıda sıraladık! 👇