Üniversite Seçiminde Mutlaka Aklında Olması Gereken 12 Kriter
Üniversite Seçiminde Mutlaka Aklında Olması Gereken 12 Kriter
Üniversite seçimi, hayatının belki de en heyecan verici kararı ama bir o kadar da kafa karıştırıcı olabilir. Nerede okuyacaksın, ne okuyacaksın, nasıl bir ortam seni bekliyor derken bir sürü soru aklında uçuşuyor olabilir.
Biz senin yerine bu soruları düşünüp dikkat etmen gereken kriterleri aşağıda sıraladık! 👇
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1. Akademik başarı ve program çeşitliliğine odaklan.
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2. Kampüs ve şehir hayatını göz önünde bulundur.
3. Seçeceğin üniversitenin yurt dışı fırsatlarını muhakkak öğren.
4. Eğitim ücretleri ve burs imkanları da önemli kriterler arasında yer alıyor.
5. Mezuniyet sonrası iş olanakları zengin olmalı.
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6. E o kadar kriter arasında yabancı dilin de önemli olduğunu vurgulamamız lazımdı!
7. Öğrenci kulüpleri ve sosyal etkinlikler olmazsa olmaz!
8. Barınma bir sorun değil, bir seçenek olmalı.
9. Aldığın eğitimi staj ve çeşitli uygulamalarla pratiğe dökebilmeyi de düşünmelisin.
10. Üniversitenin tanınırlığı ve geçmişi, eğitim hayatını büyük ölçüde etkileyecek.
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11. Yıllarını geçireceğin okulun bulunduğu şehirde iklim koşulları nasılmış bir bak.
12. Son olarak kendi iç huzurunu da hesaba katarak akıllıca bir seçim yap!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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