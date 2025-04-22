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Ulu Önder Atatürk Deyince Biz Çocukların Aklına Gelen 12 Şey

Ulu Önder Atatürk Deyince Biz Çocukların Aklına Gelen 12 Şey

Öykü
Öykü - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:13

Atatürk deyince içimde bir şeyler kıpırdıyor! Sanki kocaman bir gülümseme çıkıyor yüzüme, bayraklar dalgalanıyor, balonlar uçuyor havaya! Çünkü o sadece bir lider değil bizim en özel dostumuz gibi. Bize bayramlar armağan etti, özgürce konuşalım, okuyalım, oyunlar oynayalım diye uğraştı. Biz çocuklar onu sadece tarih kitaplarında değil kalbimizin tam ortasında taşıyoruz. İşte bu yüzden Atatürk deyince aklımıza önce kocaman bir sevgi geliyor!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Bayramların en güzeli: 23 Nisan!

1. Bayramların en güzeli: 23 Nisan!

Atatürk’ün biz çocuklara verdiği en güzel hediye kesinlikle 23 Nisan. Her yıl okulda rengarenk süslemeler yapar, şiirler ezberler, dans gösterilerine hazırlanırız. Çünkü o gün bizim günümüz! Hem de tüm dünya çocuklarının… Bunu bize armağan eden kişinin adı her duyulduğunda kalbimiz pıt pıt eder. Çünkü bu bayramda sadece eğlenmiyoruz aynı zamanda kendimizi çok özel hissediyoruz. Atatürk bizi o kadar çok sevmiş ki koca bir bayramı çocuklara vermiş. Kim böyle bir lideri unutabilir ki?

2. İleri görüşlülüğü.

2. İleri görüşlülüğü.

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü onu gerçekten özel kılan özelliklerden biriydi. O, sadece o anı değil geleceği de düşünerek hareket ediyordu. Birçok önemli adım atarak ülkenin ilerlemesi için temelleri attı. Kadınlara seçme hakkı verdi, eğitim sistemini değiştirdi ve bilimi hep ön planda tuttu. Bugün bizlere sağladığı imkanların çoğu onun çok ileriye bakarak yaptığı planlamaların sonucu.

3. Kocaman bir kalp!

3. Kocaman bir kalp!

Atatürk’ü düşündüğümüzde ilk aklımıza gelenlerden biri onun sevgi dolu kalbi. Savaşlar kazanmış, ülkeler kurmuş biri olmasına rağmen en çok çocukları sevmiş. 'Küçük hanımlar, küçük beyler' diye başlayan sözleri bile hepimizi gülümsetiyor. Çünkü o sadece büyüklerin değil bizim de kahramanımız. Hem de en yumuşak kalplisinden!

4. Başöğretmen

4. Başöğretmen

Atatürk sadece lider değil aynı zamanda öğretmendi. Öğretmenleri her zaman değerli görmüş ve kendisi de birçok şeyi öğretmiş. Çünkü eğitimin her şeyin temeli olduğunu düşünüyordu. Bugün okula gidip bilgi öğrenebiliyorsak onun bu konudaki kararlılığı sayesinde.

5. Kırmızı ve beyaz renklerini hatırlatıyor.

5. Kırmızı ve beyaz renklerini hatırlatıyor.

Atatürk deyince bayrağımız geliyor aklımıza. Bayrağımız deyince de kırmızı ve beyaz renkler! Kalem kutumuzdan tişörtümüze, hatta pastamıza kadar bu renkleri seçiyoruz bazen. Çünkü biz bu renklere Atatürk’ü de sığdırıyoruz. Her 23 Nisan’da okulumuza giderken üzerimize mutlaka kırmızı-beyaz bir şeyler giyiyoruz. Zaten bizce bayrak ne kadar dalgalanırsa Atatürk de o kadar gülümsüyordur yukarıdan!

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6. Anıtkabir gezileri.

6. Anıtkabir gezileri.

Anıtkabir'e giden herkes çok etkilenir ama biz çocuklar oraya ilk kez gittiğimizde biraz büyülenmiş gibi oluruz. Merdivenleri çıkarken bile heyecanlanırız. İçeri girince her şey çok sessizdir ama içimizde binlerce ses olur. Sanki Atatürk orada ve bizi izliyormuş gibi... Her köşede bir hatırası var gibi. Hediyelik eşya alırken bile onun adını taşıyan bir kalemi seçeriz. Çünkü oradan elimiz boş dönmek istemeyiz kalbimiz zaten dolmuşken!

7. Kahraman!

7. Kahraman!

Atatürk bizim için gerçek bir kahraman çünkü çok zorlu savaşlar kazanarak ülkemizi düşmanlardan kurtardı. Hem cesaretiyle askerlerin başında savaştı hem de hiç pes etmedi. Savaştan sonra da hemen ülkeyi daha güzel bir hale getirmek için çalışmaya başladı. Halkın kendi kendini yönetebileceği bir cumhuriyet kurdu. Bu da onun sadece savaşta değil barışta da kahraman olduğunu gösteriyor.

8. Saygı

8. Saygı

Atatürk her zaman insanlara değer veren onları dinleyen ve düşüncelerine saygı gösteren biriydi. Kimseyi ayırmadan herkesin eşit olduğunu söylemiş. Ama sadece bu yüzden değil yaptıklarıyla da bizde sonsuz bir saygı uyandırıyor. Ülkeyi kurtarıp yeniden kurmuş, eğitimi, bilimi, sanatı desteklemiş. Ata'mızı ne zaman hatırlasak içimizde sonsuz bir saygı oluşuyor.

9. Çalışkanlık

9. Çalışkanlık

Atatürk’ün çalışkanlığı bizce en önemli özelliklerinden biriydi. Savaşın ortasında çok zorlu koşullarda bile hiç durmadan çalışmış, sürekli yeni fikirler üretmiş. Sadece liderlik etmekle kalmamış halkını daha iyi bir geleceğe taşımak için sürekli bir şeyler yapmış. Günün her saati bir işin peşinden koşmuş ve asla pes etmemiş. Bu yüzden Atatürk deyince aklımıza çalışkanlığı gelir!

10. Mavi gözleri.

10. Mavi gözleri.

Atatürk deyince aklımıza masmavi gözleri geliyor. Fotoğraflarına bakarken gözleri gökyüzünü anımsatıyor. Yalnızca bir liderin bakışı değil bir insanın bize umut veren bakışları gibi. O gözlerle Atatürk biz çocuklara sadece ülkenin geleceğini değil aynı zamanda daha güzel bir dünya yaratma hayalini de bırakmış.

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11. Sevgi.

11. Sevgi.

Onun en büyük güçlerinden biri insanlara duyduğu sevgiydi. O sevgiyle, milletini birleştirip çok zorlu zamanlarda bile birlikte ayağa kalkmalarını sağladı. Bu sevgi her yaştan insana ve herkese yayıldı. Bu yüzden biz de ona sevgiyle bakıyoruz, çünkü onun yaptığı her şeyin temeli insanları sevmek ve onlara değer vermekti. Bizim için Atatürk sadece bir lider değil aynı zamanda sevgi dolu bir insan.

12. Gelecek biziz!

12. Gelecek biziz!

Atatürk’ün en güzel sözlerinden biri “Bütün ümidim gençliktedir.” Biz de bu güveni boşa çıkarmamak için çok çalışıyoruz, hayal kuruyoruz, iyilik yapıyoruz. Çünkü gelecek bizim ellerimizde. O yüzden Atatürk’ü sadece anmakla kalmıyor onun gibi düşünmeye de çalışıyoruz.

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Öykü
Öykü
Onedio Üyesi
Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
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