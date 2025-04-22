Ulu Önder Atatürk Deyince Biz Çocukların Aklına Gelen 12 Şey

Atatürk deyince içimde bir şeyler kıpırdıyor! Sanki kocaman bir gülümseme çıkıyor yüzüme, bayraklar dalgalanıyor, balonlar uçuyor havaya! Çünkü o sadece bir lider değil bizim en özel dostumuz gibi. Bize bayramlar armağan etti, özgürce konuşalım, okuyalım, oyunlar oynayalım diye uğraştı. Biz çocuklar onu sadece tarih kitaplarında değil kalbimizin tam ortasında taşıyoruz. İşte bu yüzden Atatürk deyince aklımıza önce kocaman bir sevgi geliyor!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.