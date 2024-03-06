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Üç Parmaklı Uzaylı Mumyası Bulunduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı: "Bin Yıldan Daha Eski"

Üç Parmaklı Uzaylı Mumyası Bulunduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı: "Bin Yıldan Daha Eski"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 14:26

Geçtiğimiz aylarda, Meksika'da bulunduğu ve insan olmadığı iddia edilen iki varlığın kalıntıları dünya gündemini karıştırmıştı. New York Post'un haberine göre, bu kez de bir grup belgeselci üç parmaklı mumyalanmış bir uzaylı kalıntısı bulduklarını iddia etti. 

Kaynak: New York Post

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Geçtiğimiz aylarda Meksika Kongresi'nin bir oturumunda uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller sergilenmişti.

Geçtiğimiz aylarda Meksika Kongresi'nin bir oturumunda uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller sergilenmişti.

Fosillerin bir insana ait olmadığı iddia edilirken bu iddiaların üzerine toplantıda söz alan bilim insanları, mumya parçalarının farklı zamanlara ait olduğunu dolayısıyla bir bütüne ait olmadığı söylenmişti.

Şimdi de belgeselci Serena DC ve Michael Mazzola, üç parmaklı bir 'canlının' kalıntılarını bulduklarını iddia etti.

Şimdi de belgeselci Serena DC ve Michael Mazzola, üç parmaklı bir 'canlının' kalıntılarını bulduklarını iddia etti.

Belgeselciler, bu mumyanın bir uzaylıya ait olduğunu, insan yapımı heykeller olmadığını iddia etti.

İki isim, yapılan DNA testi sonucunda da mumyaların bin yıldan daha eski olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

İki isim, yapılan DNA testi sonucunda da mumyaların bin yıldan daha eski olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bin yıldan daha eski olduğu söylenen bu mumyalar hakkında 'Bunun ufak da bir ihtimal olsa başka bir galaksiden gelme ihtimali var. Daha kapsamlı DNA testleri yapılması gerekiyor ve çok çalışmak gerek' açıklamasında bulundular.

Peru'daki bir mağarada bulunduğu söylenen bu mumyaların kalıntılarının röntgeninin de çekildiği söylendi.

Peru'daki bir mağarada bulunduğu söylenen bu mumyaların kalıntılarının röntgeninin de çekildiği söylendi.

Belgeselciler ayrıca önümüzdeki haftalarda uzaylı kalıntıları olduğunu iddia ettikleri bu kalıntıların detaylarını da paylaşacaklarını söylediler.

'1.2 metre uzunluğundaki kalıntıların DNA'sından bunların genetiğinin değiştirildiği tespit edildi. DNA'nın yüzde 30'u bilinmiyor' 

"Biz uzaylı bulduğumuzu söylemiyoruz. Fakat biz yeni bir tür bulduğumuza inanıyoruz"

"Biz uzaylı bulduğumuzu söylemiyoruz. Fakat biz yeni bir tür bulduğumuza inanıyoruz"

Bakalım bu iddiaların arkasından ne çıkacak?

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