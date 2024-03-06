Üç Parmaklı Uzaylı Mumyası Bulunduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı: "Bin Yıldan Daha Eski"
Üç Parmaklı Uzaylı Mumyası Bulunduğu İddiası Ortalığı Karıştırdı: "Bin Yıldan Daha Eski"
Geçtiğimiz aylarda, Meksika'da bulunduğu ve insan olmadığı iddia edilen iki varlığın kalıntıları dünya gündemini karıştırmıştı. New York Post'un haberine göre, bu kez de bir grup belgeselci üç parmaklı mumyalanmış bir uzaylı kalıntısı bulduklarını iddia etti.
Kaynak: New York Post
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Geçtiğimiz aylarda Meksika Kongresi'nin bir oturumunda uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller sergilenmişti.
Şimdi de belgeselci Serena DC ve Michael Mazzola, üç parmaklı bir 'canlının' kalıntılarını bulduklarını iddia etti.
İki isim, yapılan DNA testi sonucunda da mumyaların bin yıldan daha eski olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
Peru'daki bir mağarada bulunduğu söylenen bu mumyaların kalıntılarının röntgeninin de çekildiği söylendi.
"Biz uzaylı bulduğumuzu söylemiyoruz. Fakat biz yeni bir tür bulduğumuza inanıyoruz"
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