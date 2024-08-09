Twitter'da Cesaret Testi: Biriyle Tanışmak İçin İlk Ne Yazardınız Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar
Twitter'da Cesaret Testi: Biriyle Tanışmak İçin İlk Ne Yazardınız Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar
Sosyal medya, bağlantı kurmak ve insanlarla etkileşimde bulunmak için harika bir platform, ancak bazen o ilk adımı atmak zor olabiliyor. Twitter’da (X) bir kullanıcı, “Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok, ona ne yazardınız?” diye sorarak takipçilerini yaratıcı fikirler üretmeye teşvik etti.
İşte bu soruya gelen bazı tatlı ve ilham verici yanıtlar!
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Twitter'da “Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok, ona ne yazardınız?” sorusunu takipçilerine yönelten bir kullanıcıya gelen yorumlar hem güldürdü hem ilham verdi.
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İletişim kurmanın bazen düşündüğümüz kadar karmaşık olmadığını ve cesaretin her şeyden önemli olduğunu vurgulayanlar da oldu.
Bazıları ise konuyu daha açık bir şekilde ele aldı.
Yaz kanka arkandayım.😂
Yazmak isteyen her türlü yazıyor.🫠
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İnstagram dm kutusu mesaj dolu ,hemen hemen hepsinde yazan mesaj "merhaba" ötesi yok. Biraz yaratıcı olun evet "merhaba" bir başlangıçtır, ilk adımdır ama di... Devamını Gör
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