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Twitter'da Cesaret Testi: Biriyle Tanışmak İçin İlk Ne Yazardınız Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar

Twitter'da Cesaret Testi: Biriyle Tanışmak İçin İlk Ne Yazardınız Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Cevaplar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 10:59

Sosyal medya, bağlantı kurmak ve insanlarla etkileşimde bulunmak için harika bir platform, ancak bazen o ilk adımı atmak zor olabiliyor. Twitter’da (X) bir kullanıcı, “Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok, ona ne yazardınız?” diye sorarak takipçilerini yaratıcı fikirler üretmeye teşvik etti.

İşte bu soruya gelen bazı tatlı ve ilham verici yanıtlar!

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Twitter'da “Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok, ona ne yazardınız?” sorusunu takipçilerine yönelten bir kullanıcıya gelen yorumlar hem güldürdü hem ilham verdi.

Twitter'da “Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok, ona ne yazardınız?” sorusunu takipçilerine yönelten bir kullanıcıya gelen yorumlar hem güldürdü hem ilham verdi.
twitter.com

İletişim kurmanın bazen düşündüğümüz kadar karmaşık olmadığını ve cesaretin her şeyden önemli olduğunu vurgulayanlar da oldu.

İletişim kurmanın bazen düşündüğümüz kadar karmaşık olmadığını ve cesaretin her şeyden önemli olduğunu vurgulayanlar da oldu.
twitter.com

Bazıları ise konuyu daha açık bir şekilde ele aldı.

Bazıları ise konuyu daha açık bir şekilde ele aldı.
twitter.com

Yaz kanka arkandayım.😂

Yaz kanka arkandayım.😂
twitter.com

Yazmak isteyen her türlü yazıyor.🫠

Yazmak isteyen her türlü yazıyor.🫠
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Ayşe

İnstagram dm kutusu mesaj dolu ,hemen hemen hepsinde yazan mesaj "merhaba" ötesi yok. Biraz yaratıcı olun evet "merhaba" bir başlangıçtır, ilk adımdır ama di... Devamını Gör

site sakini

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