Marmaray’a Binen Köpekle Sevgi Dolu Anlar Yaşayan Kadın İçimizi Isıttı

Geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri hakkında çıkan yasa meclis tarafınca kabul edildi. Tepki toplayan yasa için hayvanseverlerin paylaşımları devam ediyor. Sokak köpekleriyle yapılan sevgi dolu paylaşımlar artık daha çok dikkat çekiyor. @mfurkanozerr adlı TikTok kullanıcısının kalpleri eriten paylaşımına ise beğeniler yağıyor.