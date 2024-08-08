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Marmaray’a Binen Köpekle Sevgi Dolu Anlar Yaşayan Kadın İçimizi Isıttı

Marmaray’a Binen Köpekle Sevgi Dolu Anlar Yaşayan Kadın İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:33

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Geçtiğimiz günlerde sokak köpekleri hakkında çıkan yasa meclis tarafınca kabul edildi. Tepki toplayan yasa için hayvanseverlerin paylaşımları devam ediyor. Sokak köpekleriyle yapılan sevgi dolu paylaşımlar artık daha çok dikkat çekiyor. @mfurkanozerr adlı TikTok kullanıcısının kalpleri eriten paylaşımına ise beğeniler yağıyor.

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Biliyorsunuz ki İstanbul adeta kedilerin ve köpeklerin şehri. Marmaray’a binen köpek ile hayvansever bir kadının aşk dolu anlarını tebessüm etmeden izlemek zor.

Biliyorsunuz ki İstanbul adeta kedilerin ve köpeklerin şehri. Marmaray’a binen köpek ile hayvansever bir kadının aşk dolu anlarını tebessüm etmeden izlemek zor.

Köpekle tüm sevgisiyle oynayan kadının merhameti örnek alınacak seviyede.

Köpekle tüm sevgisiyle oynayan kadının merhameti örnek alınacak seviyede.

İşte o anlar 👇

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