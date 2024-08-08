TikTok’un Şeker Dayı’sından Instagram Açılsın Diye Özel Beste: “Roblox İçin de Gelir mi?”

Geçtiğimiz günlerde Instagram’a erişim engeli getirildi. Açıldı mı açılaçak mı sorularıyla kafalarımız hala karışıyor. @sekerdayi adlı TikTok kullanıcısı da gündemi kaçırmadı ve Instagram için bir şarkı yazdı.
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İsimler için şarkılar söyleyerek içerik üreten tatlı dayı “Açıl Instagram Açıl” şarkısıyla viral oldu.
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İç sesimizi şarkı sözlerine döken tatlı dayı hepimize tebessüm ettirdi.
İşte detaylar 👇
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