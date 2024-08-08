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TikTok’un Şeker Dayı’sından Instagram Açılsın Diye Özel Beste: “Roblox İçin de Gelir mi?”

TikTok’un Şeker Dayı’sından Instagram Açılsın Diye Özel Beste: “Roblox İçin de Gelir mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 20:47

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Geçtiğimiz günlerde Instagram’a erişim engeli getirildi. Açıldı mı açılaçak mı sorularıyla kafalarımız hala karışıyor. @sekerdayi adlı TikTok kullanıcısı da gündemi kaçırmadı ve Instagram için bir şarkı yazdı.

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İsimler için şarkılar söyleyerek içerik üreten tatlı dayı “Açıl Instagram Açıl” şarkısıyla viral oldu.

İsimler için şarkılar söyleyerek içerik üreten tatlı dayı “Açıl Instagram Açıl” şarkısıyla viral oldu.

İç sesimizi şarkı sözlerine döken tatlı dayı hepimize tebessüm ettirdi.

İç sesimizi şarkı sözlerine döken tatlı dayı hepimize tebessüm ettirdi.

İşte detaylar 👇

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