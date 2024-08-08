Sokak Röportajında Açık İlişkiye Bakış Açısı Sorulan Kadın: “Günümüzde Gereken Bir Şey”

Son yıllarda ilişkilere yönelik birçok yeni tabir duyduk. Özellikle birçoğumuz için aldatmak olarak bilineni ‘açık ilişki’ olarak yeniden adlandırmaları epey konuşuldu. Şimdilerdeyse sokak röportajları yapan @semihgoyneksizz adlı Instagram kullanıcısınım mikrofon uzattığı biri sosyal medya gündeminde.