Sokak Röportajında Açık İlişkiye Bakış Açısı Sorulan Kadın: “Günümüzde Gereken Bir Şey”

Son yıllarda ilişkilere yönelik birçok yeni tabir duyduk. Özellikle birçoğumuz için aldatmak olarak bilineni ‘açık ilişki’ olarak yeniden adlandırmaları epey konuşuldu. Şimdilerdeyse sokak röportajları yapan @semihgoyneksizz adlı Instagram kullanıcısınım mikrofon uzattığı biri sosyal medya gündeminde.
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Röportajın sorusu “Açık ilişkiye bakış açın nedir?” şeklindeydi. Gelen yanıt ise ilk olarak “Günümüzde gereken bir şey.” şeklinde oldu.
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Ardından ise kadın açık ilişkiyi anlattı. “Aldatma gibi algılanan ama aslında onun da kendi içinde kuralları olan, güzel bir anlaşma yolu” sözlerini kullandı.
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