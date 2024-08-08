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Sokak Röportajında Açık İlişkiye Bakış Açısı Sorulan Kadın: “Günümüzde Gereken Bir Şey”

Sokak Röportajında Açık İlişkiye Bakış Açısı Sorulan Kadın: “Günümüzde Gereken Bir Şey”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 18:46

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Son yıllarda ilişkilere yönelik birçok yeni tabir duyduk. Özellikle birçoğumuz için aldatmak olarak bilineni ‘açık ilişki’ olarak yeniden adlandırmaları epey konuşuldu. Şimdilerdeyse sokak röportajları yapan @semihgoyneksizz adlı Instagram kullanıcısınım mikrofon uzattığı biri sosyal medya gündeminde.

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Röportajın sorusu “Açık ilişkiye bakış açın nedir?” şeklindeydi. Gelen yanıt ise ilk olarak “Günümüzde gereken bir şey.” şeklinde oldu.

Röportajın sorusu “Açık ilişkiye bakış açın nedir?” şeklindeydi. Gelen yanıt ise ilk olarak “Günümüzde gereken bir şey.” şeklinde oldu.

Ardından ise kadın açık ilişkiyi anlattı. “Aldatma gibi algılanan ama aslında onun da kendi içinde kuralları olan, güzel bir anlaşma yolu” sözlerini kullandı.

Ardından ise kadın açık ilişkiyi anlattı. “Aldatma gibi algılanan ama aslında onun da kendi içinde kuralları olan, güzel bir anlaşma yolu” sözlerini kullandı.

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