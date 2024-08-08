Savaşlara Tepki Vermek İsteyen Adam Kendini Binlerce Arıyla Kaplayarak Resim Çizdi

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Savaşlar sebebiyle masum çocukların yaşadığı acılara tepki göstermek isteyen Üzeyir, kovanların önüne tuvalini kurdu ve binlerce arıyla resme başladı.
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Çevresinde ‘Arı Adam’ olarak bilinen Üzeyir kendini, "Arının ağzındaki bal damlasında ağlayan çocuk, Bu eserimde Gazze'deki çocukların çektiği acılara ve savaşların doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmek istiyorum.” sözleriyle açıkladı.
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