Savaşlara Tepki Vermek İsteyen Adam Kendini Binlerce Arıyla Kaplayarak Resim Çizdi

‘Arı Adam’ denilen ve Kars’ta yaşayan Yücel Üzeyir adlı ressam, dünya genelindeki savaşlara dikkat çekebilmek için kendini binlerce arıyla kaplayarak resim çizdi. Tablo olarak bal damlası üzerine ağlayan bir kız çocuğu çizen Üzeyir, o anlarda anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA-Işık Çapanoğlu