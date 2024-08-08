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Savaşlara Tepki Vermek İsteyen Adam Kendini Binlerce Arıyla Kaplayarak Resim Çizdi

Savaşlara Tepki Vermek İsteyen Adam Kendini Binlerce Arıyla Kaplayarak Resim Çizdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 18:13

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‘Arı Adam’ denilen ve Kars’ta yaşayan Yücel Üzeyir adlı ressam, dünya genelindeki savaşlara dikkat çekebilmek için kendini binlerce arıyla kaplayarak resim çizdi. Tablo olarak bal damlası üzerine ağlayan bir kız çocuğu çizen Üzeyir, o anlarda anbean kaydedildi. 

Kaynak: İHA-Işık Çapanoğlu 

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Savaşlar sebebiyle masum çocukların yaşadığı acılara tepki göstermek isteyen Üzeyir, kovanların önüne tuvalini kurdu ve binlerce arıyla resme başladı.

Savaşlar sebebiyle masum çocukların yaşadığı acılara tepki göstermek isteyen Üzeyir, kovanların önüne tuvalini kurdu ve binlerce arıyla resme başladı.

Çevresinde ‘Arı Adam’ olarak bilinen Üzeyir kendini, "Arının ağzındaki bal damlasında ağlayan çocuk, Bu eserimde Gazze'deki çocukların çektiği acılara ve savaşların doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmek istiyorum.” sözleriyle açıkladı.

Çevresinde ‘Arı Adam’ olarak bilinen Üzeyir kendini, "Arının ağzındaki bal damlasında ağlayan çocuk, Bu eserimde Gazze'deki çocukların çektiği acılara ve savaşların doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmek istiyorum.” sözleriyle açıkladı.

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