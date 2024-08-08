Ekonomiden İsyan Eden Genç Avrupa’ya Gitmek İstiyor: “Patronlar 12 Saat Çalıştırıyor, Gençliğimiz Gidiyor”

Bağımsız TV mikrofonlarına konışan bir genç ekonomiden dolayı isyan etti. Genç, kendi ülkesinde iyi şartlarda yaşamadığını düşündüğünü ve yurt dışında kaçak yaşamayı tercih ettiğini anlattı.
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Patronların hem yabancı uyruklu işçileri tercih ettiğini, etmese dahi 12 saat çalıştırdığını söyleyerek dert yandı.
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Hollanda’ya giden arkadaşını örnek vererek kendisi de yurt dışına gitmek istediğini ekledi.
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