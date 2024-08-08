Çilek Satan Tatlı Çocuğa 50 TL Yerine 50 Euro Verince Dünya Birkaç Saniyeliğine Güzelleşti

@mr.fast19 adlı Instagram kullanıcısı yaptığı bir paylaşımla kısa sürede viral oldu. Hayırsever adam yolda karşılaştığı çilek satan çocuğa yaptığı iyilikle hepimizin içini ısıttı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Paketlediği çilekleri 50 TL’ye satan çocuğa içerik üreticisi 50 euro verdi.
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Tatlı çocuk 50 euroyu görünce şaşırdı ve fazla olduğunu söyledi. Yaşanan bu yürek ısıtan anlar hepimize tebessüm ettirdi.
İşte detaylar 👇
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