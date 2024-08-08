Görüş Bildir
Haberler
Video
Çilek Satan Tatlı Çocuğa 50 TL Yerine 50 Euro Verince Dünya Birkaç Saniyeliğine Güzelleşti

Çilek Satan Tatlı Çocuğa 50 TL Yerine 50 Euro Verince Dünya Birkaç Saniyeliğine Güzelleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 19:24

İçerik Devam Ediyor

@mr.fast19 adlı Instagram kullanıcısı yaptığı bir paylaşımla kısa sürede viral oldu. Hayırsever adam yolda karşılaştığı çilek satan çocuğa yaptığı iyilikle hepimizin içini ısıttı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paketlediği çilekleri 50 TL’ye satan çocuğa içerik üreticisi 50 euro verdi.

Paketlediği çilekleri 50 TL’ye satan çocuğa içerik üreticisi 50 euro verdi.

Tatlı çocuk 50 euroyu görünce şaşırdı ve fazla olduğunu söyledi. Yaşanan bu yürek ısıtan anlar hepimize tebessüm ettirdi.

Tatlı çocuk 50 euroyu görünce şaşırdı ve fazla olduğunu söyledi. Yaşanan bu yürek ısıtan anlar hepimize tebessüm ettirdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın