Tuzla’daki Özel Hastanede İkinci Ölüm: Brezilyalı Modelden Sonra Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
Tuzla’daki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan Ramazan Ak (45) ,operasyon sonrası fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Ak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede daha önce de yağ aldırma operasyonu geçiren Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Burun ameliyatı için gitti, hayatını kaybetti.
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Ramazan Ak’ın ağabeyi Ekrem Ak yaşananlar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Brezilyalı model de aynı hastanede öldü!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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