Tüylerinden Tırnaklarına Kadar Kedi Bakımı Hakkında Öğrenmeniz Gereken 10 Şey
Tüylerinden Tırnaklarına Kadar Kedi Bakımı Hakkında Öğrenmeniz Gereken 10 Şey
Patili dostunuz da tıpkı sizin gibi bakımlara ihtiyaçları vardır. Bu bakımlar karşılandığı sürece bulundukları ortamda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilirler. İşte bilmeniz gereken her şey 😸
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1. Yemek konusunda onlar da en az bizim kadar seçiçi...
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2. Mutlaka tuvalet eğitimi verin.
3. Tırnaklarının bakımına da bayılırlar...
4. Törpü işini ona bırakın.
5. Görev sırası sizde...
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