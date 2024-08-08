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Tüylerinden Tırnaklarına Kadar Kedi Bakımı Hakkında Öğrenmeniz Gereken 10 Şey

etiket Tüylerinden Tırnaklarına Kadar Kedi Bakımı Hakkında Öğrenmeniz Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 18:01

Patili dostunuz da tıpkı sizin gibi bakımlara ihtiyaçları vardır. Bu bakımlar karşılandığı sürece bulundukları ortamda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilirler. İşte bilmeniz gereken her şey 😸

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1. Yemek konusunda onlar da en az bizim kadar seçiçi...

Patili dostunuz için besin açısından zengin bir mama tercih etmeniz dostunuz için çok önemli... Tıpkı insanlar gibi kedilerin de alması gereken bir besin değeri vardır. Aksi halde mide ve bağırsak sorunları yüzünden kedinizin sağlığı oldukça olumsuz etkilenebilir.

2. Mutlaka tuvalet eğitimi verin.

imgur.com

Tuvalet eğitimi denilince aklınızda çok zor bir iş gibi canlanmasın çünkü zaten doğalarında var ve bu alışkanlıklarını kolayca kazanabiliyorlar. Kum kabını kediniz için güvenli bir alan koyun ve mama saatlerinden sonra kedinizi bu kumun üstüne koyun. Eğer eşelemeye başladıysa tuvalet olduğunu anlamıştır!

Kedi kumu için hangi markayı tercih edeceğinizi bilmiyorsanız, bizim size önerimiz kesinlikle Pet Love olacaktır!

3. Tırnaklarının bakımına da bayılırlar...

Kedilerinizin tırnaklarını belli aralıklarla kesmelisiniz. Bunun en önemli nedeni, kedilerin tırnakları öyle keskindir ki içgüdüsel olarak size zarar verebilir. Kedinizin tırnağını kesmeden önce mutlaka bir uzmandan bu işi öğrenin çünkü tırnaklarında bulunan pembe kısım onların etleridir ve bu kısmı keserseniz kanı durdurmakta zorlanırsınız, üstelik canları da fazlasıyla yanar. 😥

4. Törpü işini ona bırakın.

Kedinizin tırnaklarını kestiğiniz anda koşarak uğrayacağı tek bir yer var o da tırmalama tahtası. 😍 Evinizde patili dostunuz varsa mutlaka bir tırmalama tahtası olmalıdır, kedilerin en sevdiği şey gün için de sık sık tırnak törpülemektir. Bu bakımları için vazgeçilemez bir maddedir.

5. Görev sırası sizde...

Patili dostunuz üstüne düşeni yaptığına göre artık sıra sizde. Kedinizin kumunu her gün değiştirmelisiniz çünkü kediler pis kumu hiç sevmez ve protesto olarak dışına bile tuvaletlerini yapabilirler. Bu konudaki hassasiyetlerine saygı duyun ve kumlarını hep temiz tutun.

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6. Sularını her zaman taze tutmalısınız!

Kedinizin tükettiği sıvı miktarı en az mama kadar önemli. Bol bol su içmesi için de suyunu sürekli tazeleyin. Arıtma suyu güzel bir tercih olabilir hatta kışın soğuk su bile koyabilirsiniz. Her gün 1-2 kez yenilemelisiniz.

7. Kedilerin bakımı yıkayarak yapılmaz!

Eğer normal bir durumun içindeyseniz kedilerin yıkanması önerilmez çünkü kediler zaten kendilerini yalayarak temizlerler. Temizliği için düzenli olarak kulaklarının içi, göz pınarları gibi rutin şeyler yapılabilir. Sık banyo yaptırılan kedilerde deri kurulaşabilir ve kepek sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Ancak patili dostunuzun tüyleri için bir şey yapmak istiyorsanız Pet Love'ın tüy ve deri bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu ürünler patili dostlarımız için özel olarak hazırlandığından onlara zarar vermez.

8. Tüylerini sık sık tarayın...

Kediler çoook tüylü hayvanlardır ve özellikle bazı dönemler bu tüyleri daha çok dökülür. Bu dönemlerde de tüylerini yalarken bolca yutarlar ve bu da kusmalarına sebep olur. Patili dostunuzu vaktiniz varsa her gün bile tarayabilirsiniz.

9. Ev kedisi sokağa salınmamalıdır.

Sokakta dolaşan kedilerin parazit ve hastalık taşıma ihtimalleri çok yüksektir. Ayrıca ev kedileri, kendilerini savunma konusunda da yetersiz olabileceğinden yaralanma ihtimalleri de çok yüksektir. Dışarı çıkarmanız gerekiyorsa da mutlaka kutusuyla birlikte gezdirin.

10. Diş bakımını ihmal etmeyin.

Kedinizin diş bakımı diğer hayati ihtiyaçları kadar önemlidir. Dişlerinin sağlığını düzenli olarak kontrol etmezseniz diş eti hastalıkları ve çürükler olabilir. Hatta dişte bulunan bakteri bütün vücuda yayılabilir. Veterinerinizle düzenli olarak görüşerek diş sağlığına dikkat edin.

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