Tüylerinden Tırnaklarına Kadar Kedi Bakımı Hakkında Öğrenmeniz Gereken 10 Şey

Tuvalet eğitimi denilince aklınızda çok zor bir iş gibi canlanmasın çünkü zaten doğalarında var ve bu alışkanlıklarını kolayca kazanabiliyorlar. Kum kabını kediniz için güvenli bir alan koyun ve mama saatlerinden sonra kedinizi bu kumun üstüne koyun. Eğer eşelemeye başladıysa tuvalet olduğunu anlamıştır!

Kedi kumu için hangi markayı tercih edeceğinizi bilmiyorsanız, bizim size önerimiz kesinlikle Pet Love olacaktır!